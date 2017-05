Čínsky výrobca batérií do elektroáut CATL uvažuje o stavbe závodu v Česku

dnes 13:46 -

Jeden z najväčších výrobcov batérií do elektroautomobilov - čínska firma Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) - uvažuje o výstavbe závodu v Česku. Vyplýva to z Hradom zverejneného zoznamu projektov, na ktorých sa zástupcovia českej a čínskej strany údajne dohodli počas nedávnej návštevy prezidenta Miloša Zemana v Číne.

Projekt s názvom "Vybudovanie závodu na li-ion batériové zostavy" je na zozname pripravovaných projektov v rámci iniciatívy One belt, One road (pôvodne známy ako takzvaná Nová hodvábna cesta). Riaditeľ CzechInvestu Karel Kučera pre iDNES.cz nepriamo potvrdil, že o projekte sa s čínskou stranou rokuje. "Konkrétnejší k tejto firme byť nemôžeme, ale elektromobilita je určite jednou z priorít, ktorá nás enormne zaujíma," povedal Kučera.

Päťročná a na burze zatiaľ nekótovaná CATL je firmou pôvodom z východočínskeho mesta Ning-te, ktoré leží na brehu Taiwanského prielivu. Už len to, že pochádza z Číny, ktorá je najväčším trhom elektromobilov, ju predurčuje k dobrej východiskovej pozícii na trhu. Čínska vláda navyše plánuje do budúcnosti výrazne "zelektrizovať" národný vozidlový park, na čom by sa výrazne mali podieľať práve domáce firmy.