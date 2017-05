Luxus a rozmary vo WHO: Nielen riaditeľka si potrpela na komfort

Zdroj: AP

Foto: TASR/AP

dnes 11:46 -

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je terčom kritiky za rozhadzovanie peňazí. Podľa správy americkej agentúry Associated Press minuli zamestnanci WHO, ktorých je dohromady 7000, za posledné štyri roky za cesty každý rok v priemere 200 miliónov dolárov. Suma zodpovedá vtedajšiemu ročnému rozpočtu tejto organizácie.

Koľko peňazí vynakladá WHO ročne na boj s jednotlivými chorobami:

AIDS a žltačka 71 miliónov dolárov,

malária 61 miliónov dolárov

tuberkulóza 59 miliónov dolárov

detská obrna 450 miliónov dolárov.

Kým WHO žiada členské štáty o dodatočné príspevky, jej zamestnanci si rezervovali izby v päťhviezdičkových hoteloch a lietali prvou triedou. Možno by sa dalo namietať, že v niektorých rozvojových krajinách je ponuka hotelov vyšpičkovaná do extrémov a okrem luxusu ostáva už len biedny štandard. Napriek tomu niekoľko manažérov WHO kritizovalo vnímanie služobných ciest v tejto organizácii spadajúce pod OSN. Tá si totiž len nedávno odsúhlasila novú vnútornú smernicu vymedzujúcu výdavky na cestách, ktorú však jej zamestnanci porušovali.

Mimovládne organizácie, ako sú Lekári bez hraníc, pritom svojím spolupracovníkom jednoznačne zakazujú lety obchodnou triedou, čo tiež očividne rešpektujú. Hoci Lekári bez hraníc majú päťkrát viac spolupracovníkov než WHO, na cesty vynakladajú len pätinu prostriedkov. Úspornejšie než WHO cestujú aj zamestnanci organizácie UNICEF, ktorá pri dvojnásobnej pracovnej sile utratila za cestovanie 140 miliónov dolárov.

Podľa správy AP sa len šéf krízového výboru pre ebolu počas epidémie krvácavé horúčky postaral o cestovné výdavky 400 000 dolárov. Najvýraznejšie plytvanie v jeho prípade predstavovali cesty helikoptérou do nemocníc, kam sa mohol dostať aj terénnym autom. Podobne nezmyselne utrácala aj končiaci generálna riaditeľka Margaret Chanová, ktorá si často dopriala lety prvou triedou. Zdravotnícka organizácia Chanovú obhajuje, prvou triedou lietala vraj len v čase, keď to vnútorné smernice ešte umožňovali a že sa o zákaz využívania týchto letov sama zasadila.

Zmena vo vedení: Margaret Chanová a Tedros Adhanom Ghebreyesus

Číňanka Margaret Chanová stála na čele organizácie desať rokov. Novým generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie bol v utorok na nasledujúcich päť rokov zvolený Etiópčan Tedros Adhanom. Je to prvý Afričan v tejto funkcii. Generálny riaditeľ WHO má rozsiahle právomoci pri stanovovaní priorít alebo vyhlasovaní mimoriadnych opatrení kvôli epidémiám. Pod vedením Chanovej organizácia niekoľkokrát nezareagovala zodpovedajúcim spôsobom na vzniknuté krízy. Napríklad v roku 2014 na epidémiu eboly v západnej Afrike.