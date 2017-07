Je čas zmeniť myslenie a postoj k peniazom: 7 dôvodov prečo z vás nikdy nebudú milionári

Zdroj: CNBC

Štartovacia línia nie je, každý sme v inej východiskovej situácii. Niekto sa dostane do cieľa rýchlejšie, iný nikdy. Ak nechcete patriť do tej druhej skupiny, nemali by ste opakovať nižšie popísané chyby.



1. Príliš veľký dôraz na úspory

Bohatí ľudia dokážu oceniť dôležitosť úspor, ale zároveň si uvedomujú, že kľúčom k dosiahnutiu bohatstvo je sústredenie sa na zarábanie. "Ľudia sa toľko sústredia na rôzne zľavy a znižovanie nákladov, že im unikajú veľké príležitosti. Aj v časoch krízy bohatí ľudia odmietajú myslieť na šetrenie a sústreďujú energiu tam, kde je to najviac potrebné - na veľké peniaze," píše Steve Siebold v knihe How Rich People Think. Neznamená to, že by sme mali ignorovať sporenie a odkladanie si peňazí. Keď ale chceme dosiahnuť vyššie sumy na účte, musíme sa prestať starať o to, ako neprísť o peniaze, a zamerať sa na to, ako peniaze zarobiť, dopĺňa Siebold.

2. Absencia cieľov

"Najčastejším dôvodom, prečo väčšina ľudí nedosiahne svoje ciele, je to, že nevedia, čo chcú," píše T. Harvy Éker vo svojej knihe Secrets of the Millionaire Mind. Ak chcete budovať bohatstvo, musíte si stanoviť jasný plán s pevnými termínmi a nesmiete sa báť myslieť vo veľkom. Bohatí ľudia nastavujú svoje očakávania veľmi vysoko a sú pripravení na akúkoľvek výzvu. "Nikto nikdy nedosiahol veľké bohatstvo bez obrovských očakávaní," dopĺňa Steve Siebold.

3. Rozdiel medzi "chcem" a "želám si"

Myslenie a zvyky môžu znamenať rozdiel medzi životom v bohatstve a životom obyčajným. Rovnaký vplyv môže mať aj voľba slov. Podľa Len Sincerovej, autorky knihy You Are a Badass at Making Money, musí okrem zmeny myslenia dôjsť aj k zmene slovníka. Slová ako "chcem" a "potrebujem" sú to isté, ako keby sme hovorili "chýba mi to", a výraz "želám si" znamená to isté ako "nemám to pod kontrolou". Namiesto toho je vraj potrebné používať slová ako "mám", "vytváram" a "vyberám si".

4. Strach z investovania

Investovanie je jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov, ako vybudovať bohatstvo. Čím skôr začnete, tým jednoduchšie to bude. "Milionári v priemere investujú 20 % svojich ročných príjmov. Ich bohatstvo sa nemeria tým, koľko zarobili, ale koľko ušetrili a investovali," píše finančný poradca Ramit Sethi vo svojej knihe I Will Teach You to Be Rich. Dobrou správou pre všetkých potenciálnych investorov a milionárov je to, že investovanie je dnes jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Háčik je akurát v tom, že keď chce niekto investovať, mal by o tom niečo vedieť, prípadne si nechať poradiť od skúsenejších.





5. Jediný zdroj príjmov

Dopracovať sa k bohatstvu sa možno dá aj s jedným zdrojom príjmov, ale je to zložitejšie a pravdepodobne aj zdĺhavejšie. "Bohatí sa nespoliehajú len na jeden zdroj príjmov," píše Thomas C. Corley vo svojej štúdii o milionároch Change Your Habits, Change Your Life. "Magickým číslom je trojka. 65 % milionárov, ktorých som sledoval, malo najmenej 3 druhy príjmov skôr, ako prišli k svojmu prvému miliónu."

6. Pohodlný život v komfortnej zóne

Priemerný človek je pohodlný, bohatí ľudia sú naopak motivovaní neistotou. "Fyzická, psychická a emocionálna pohoda je primárnym cieľom strednej triedy," píše Steve Siebold. "Najlepší myslitelia sa čoskoro naučia, že stať sa milionárom nie je ľahké a že potreba pohodlia môže byť zničujúca. Naučia sa cítiť pohodlne, aj keď pracujú v stave neustálej neistoty."

7. Bohatstvo výhradne pre pár šťastlivcov

Ak si myslíte, že bohatstvo je nad rámec vašich možností, pravdepodobne nikdy nezarobíte milióny. Ľudia s priemernými príjmami zostanú v priemere, pretože ho očakávajú. "Ľudia si myslia, že im bohatstvo nie je určené, a pýtajú sa sami seba, prečo by sa vlastne mali stať milionármi. V kapitalizme ale máte právo byť bohatí, ak ste ochotní vytvárať hodnotu pre druhých," myslí si Siebold. Prečo by ste to nemali byť práve vy?!