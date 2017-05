Letisko v Ruzyni smeruje k rekordom, cestujúcich pribúda, vracajú sa Rusi

dnes 19:16 -

Letisko Václava Havla v Prahe-Ruzyni smeruje tento rok k rekordným výsledkom. Počet odbavených cestujúcich sa v apríli medziročne zvýšil takmer o tretinu a nezdá sa, že by sa na rastúcom trende malo niečo zmeniť.

Za prvé štyri mesiace tohto roka odbavili na pražskom letisku 3,95 milióna cestujúcich, čo medziročne predstavuje rast o 21 %. Najväčší skok predstavoval apríl, až 29-%. V prípade pravidelných liniek dosiahol rast dokonca viac než 30 %.

K rekordným výsledkom pražského letiska pomáha tento rok kombinácia dvoch faktorov: záujem českých občanov o cesty do zahraničia a prudko rastúci príjazdový cestovný ruch. Z pohľadu miest vedie Londýn, čo sa týka frekvencie spojov na jednotlivé letiská, na čele sú Moskva (Šeremetevo) a Paríž (Charles de Gaulle). A sú to práve ruskí návštevníci, ktorí sa do Česka začínajú vo veľkom vracať. V apríli vzrástol počet cestujúcich medzi Prahou a Moskvou o 24 %.

Vyhliadky letiska Praha na ďalšie mesiace sú priaznivé. Mnohí dopravcovia ohlásili otvorenie nových liniek alebo zvýšenie spojov.