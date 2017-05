Podnikateľská aliancia Slovenska nie je spokojná s činnosťou ÚVO

dnes 17:46 -

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý dohliada na priebeh verejných obstarávaní, nefunguje dobre, má veľké rezervy a mal by sa výrazne zlepšiť. Pre agentúru SITA to povedal výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský po verejnej diskusii s troma kandidátmi na predsedu ÚVO. Ako ďalej uviedol, nie sú spokojní s fungovaním tohto úradu za posledných päť rokov, s jeho predsedníčkou Zitou Táborskou, a preto si to žiada zmenu.

Ďalší kandidát na šéfa ÚVO, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry podľa Kremského v diskusii veľmi nepresvedčil. "Pán Méry má podozrivé prepojenia na podnikateľov a politikov," upozornil výkonný riaditeľ PAS. Kremský si myslí, že najlepšou voľbou spomedzi uvedenej trojice kandidátov by bol právnik z ÚVO Peter Kubovič. "Má skúsenosti z úradu, má víziu, predstavu o zmenách, ktoré by bolo treba urobiť," uviedol Kremský.

PAS vytýka ÚVO najmä to, že verejné obstarávania posudzuje formálne a neozval sa pri veľmi nejasných a podozrivých tendroch, ako napríklad prevádzka kompy, elektronické platobné karty, či posledné tri súťaže na výstavbu diaľnic v rovnakom čase a s tými istými konzorciami. "Ak sa úrad neozve, tak potom asi nefunguje dobre. Ide nám o reálne riešenie verejných obstarávaní, nie o formálne riešenie. Jedna stránka fungovania úradu je posúdiť to z právneho hľadiska, druhá stránka je reálne fungovanie ekonomiky, reálne výberové konanie, hľadanie najnižšej ceny a kvality," dodal Kremský.

Vláda z troch kandidátov na predsedu ÚVO po ich verejnom vypočutí na svojom stredajšom rokovaní vyberie jedného a toho navrhne parlamentu na zvolenie. Vláda podľa zástupcu PAS o tom môže odborne a nestranne rozhodnúť, ale otázka je, či chce. Kremský si myslí, že vláda má rozhodnúť na základe kritérií odbornosti, nezávislosti a vízie fungovania úradu.

Zuzana Wienk z mimovládnej organizácie Aliancie Fair-play (AFP) dúfa, že vláda rozhodne spravodlivo. Verejnú diskusiu s kandidátmi v utorok označila za veľmi dôležitú, lebo išlo o precedens aj s účasťou odborníkov, právnikov, podnikateľov, ktorí otázkami veľmi presne ukázali slabiny a sily kandidátov. "Je škoda, že tu nikto z vlády nebol. Je dôležité, aby ministri nerozhodovali len na základe formalít, akými sú projekty, ale aby to konfrontovali s históriou týchto kandidátov, čo urobili a čo neurobili," očakáva Wienk.

Debata s kandidátmi podľa Wienk veľmi jasne ukázala, čo cíti rozhodujúca skupina ľudí a odborníkov voči kandidátom. "Výkon jedného považovala až za diskvalifikujúci a takýto názor odbornej obce by vláda mala zobrať vážne," uviedla. Viacerí účastníci na konci diskusie položili otázku Mérymu, či neuvažuje odstúpiť z výberu na šéfa ÚVO, ten však potvrdil, že sa o post bude ďalej uchádzať. "Myslím si, že pocit v sále, že niektoré momenty ho až diskvalifikovali na kandidatúru, bol dosť citeľný," dodala Wienk.

Diskusia podľa Petra Kundera z AFP ukázala opodstatnenosť a dôležitosť takýchto verejných vypočutí. "Je to inštitút, ktorý by sa mal širšie používať pri obsadzovaní mnohých postov, nielen šéfa ÚVO. Záverečná otázka (k Mérymu o odstúpení - pozn. red.) sa mi zdala úplne na mieste. Verejné vypočutie prinieslo aj pochybnosti o tom, či všetci kandidáti sú vôbec aspoň základne zorientovaní v problematike verejného obstarávania," povedal Kunder.