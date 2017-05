17 miliárd USD: Trump navrhuje predať polovicu ropných rezerv USA

Zdroj: Bloomberg;ČTK

USA držia v štátnych strategických rezervách 687,7 milióna barelov ropy uložených v soľných jaskyniach a nádržiach v Texase a Lousiane. Rezervy slúžia na rýchle doplnenie zásob v prípade prírodných katastrof alebo iných nečakaných udalostí.

V nasledujúcich desiatich rokoch má krajina získať z predaja tejto ropy 16,6 miliardy dolárov, ktoré pôjdu na znižovanie štátneho dlhu. Prvých pol miliardy dolárov z predaja majú USA získať podľa Trumpovho návrhu rozpočtu na rok 2018. Príjmy z ropy by mali pomôcť okrem ďalších opatrení stabilizovať americký štátny dlh. Ten sa šplhá k astronomickým 20 biliónom dolárov, voči ktorým je 17 miliárd dolárov len kvapkou v mori.

Návrh tiež počíta s rozšírením ťažby ropy na Aljaške aj do oblasti prírodných rezervácií a predajom elektrických vedení na západe krajiny súkromníkom. Predaj časti elektrického vedenia má USA priniesť 2,4 miliardy dolárov, ďalšie tri miliardy by malo priniesť obnovenie poplatkov za ukladanie jadrového paliva v roku 2020.

Tieto rozpočtové opatrenia ale zrejme narazia na odpor Kongresu, píše Bloomberg. Musel by sa tiež zmeniť zákonný limit, podľa ktorého nesmú ropné rezervy klesnú pod 450 miliónov barelov. Po predaji polovice zásob by to bolo len 344 miliónov barelov.