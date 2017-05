Nakupujte Fair Trade? Slovensko má vo férovom obchodovaní rezervy

Zdroj: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

Foto: SITA/AP

dnes 11:46 -

Spotrebiteľské správanie má výrazný vplyv na životy ľudí v rozvojových krajinách. Mali by sme sa zaujímať o to, či potraviny, ktoré kupujeme, alebo výrobky z týchto krajín, boli vypestované, či vyrobené v spravodlivých podmienkach. Či nevznikli v spoločnostiach, ktoré zamestnávajú deti a či zamestnanci dostali spravodlivú odmenu.

Na pozvanie mimovládnych organizácií pricestovali na Slovensko propagátorky Fair Trade produkcie z Ekvádoru. Fabiola Ramón a Lianne Zoeteweij zastupujú Združenie malých producentov banánov v El Guabo v Ekvádore dodržiavajúcich zásady Fair Trade systému. "Našim členom sme umožnili zlepšiť kvalitu pestovania, zvýšiť ich výnosy a tým aj návratnosť, ktorú získajú za svoje ovocie. Vďaka tomu sa im výrazne zlepšil životný štandard, ich budúcnosť nie je taká neistá, ako predtým, ich deti môžu študovať,“ vysvetľujú Fabiola Ramón a Lianne Zoeteweij. Na Slovensko prišli diskutovať o možnostiach férového obchodovania u nás. Stretnú sa so zástupcami mimovládnych organizácií, ale aj akademickej obce a s manažérmi veľkých obchodných reťazcov.



Oproti iným krajinám Európskej únie má v tejto téme Slovensko stále rezervy a Fair Trade by mohol byť oveľa rozšírenejší, podobne ako je to vo vyspelých západných štátoch. "V posledných rokoch sa ale stále viac Slovákov a Sloveniek zaujíma o lokálnu produkciu a bioprodukty. A to je dobrý trend. Ľudia, ktorých zaujíma, odkiaľ pochádza daný produkt, rozmýšľajú aj o tom, v akých podmienkach bol vypestovaný alebo vyrobený a sú si za takéto výrobky ochotní priplatiť,“ hovorí Petra Ježeková z organizácie Živica, venujúcej sa vzdelávaniu a ekoporadenstvu.