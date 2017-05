Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit očakáva napäté rokovania

dnes 16:46 -

Dvadsaťsedem členských krajín Európskej únie stanovilo tvrdý mandát pre vyjednávania o odchode Veľkej Británie z únie. Povedal to v pondelok hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier. Ministri 27 členov EÚ vo vyhlásení uviedli, že Británia "musí splniť svoj diel záväzkov, ktoré prijala počas členstva" a tiež "úplne pokryť špecifické náklady súvisiace s jej odchodom, ako je presťahovanie agentúr EÚ, ktoré sa nachádzajú vo Veľkej Británii."

Podľa odhadov by mala Británia za svoj odchod z únie zaplatiť až 100 mld. eur. Predstavitelia britskej vlády však takúto sumu označili za smiešnu a britský minister zahraničných vecí Boris Johnson dokonca prišiel so špekuláciou, že naopak EÚ by mala zaplatiť Británii za jej odchod. "Budú existovať chvíle napätia," povedal o nadchádzajúcich rokovaniach Barnier. Prvé rozhovory so svojím britským partnerom očakáva v týždni od 19. júna, čiže po vyše týždni po predčasných voľbách v Británii.