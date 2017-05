Ruská ekonomika by podľa Capital Economics mala pokračovať v zrýchľovaní rastu

dnes 16:01 -

Ekonomika Ruska by mala v nasledujúcich kvartáloch pokračovať v postupnom zrýchľovaní rastu. Uviedla to spoločnosť Capital Economics, podľa ktorej by jej to mali umožniť nízka inflácia a uvoľnená menová politika.

Ruský štatistický úrad Rosstat tento mesiac uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrástol v 1. štvrťroku medziročne o 0,5 %. To znamená zrýchlenie rastu, keď v poslednom štvrťroku minulého roka dosiahol medziročný rast ekonomiky 0,3 %. Pre Rusko to predstavuje druhý rastový štvrťrok po sebe.

"Najnovšie údaje naznačili, že ruská ekonomika pokračuje v slabom, ale stabilnom zotavovaní," povedal ekonóm Capital Economics Neil Shearing. Zároveň dodal, že za celý rok 2017 očakávajú rast ruského hospodárstva na úrovni 1,5 %. V budúcom roku by sa tempo rastu ruskej ekonomiky malo podľa spoločnosti zrýchliť na 2,3 %.

Odhad Capital Economics je o niečo optimistickejší, než nová prognóza Medzinárodného menového fondu (MMF). Ten v ostatných dňoch v revidovanej prognóze uviedol, že v roku 2017 počíta s rastom ruskej ekonomiky na úrovni 1,4 %. Na jeseň minulého roka očakával, že HDP Ruska vzrastie tento rok len o 1,1 %.