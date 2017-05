Čo bráni presadeniu bezhotovostnej vízie v Indii: Patriarchát a angličtina

Zdroj: quartz

Foto: SITA/AP

dnes 14:20 -

Napriek tomu, že digitálne platby sa považujú za ďalšiu revolúciu v tretej najväčšej ekonomike Ázie, "prijatie tejto technológie v rámci segmentu spotrebiteľov bolo pomalé", hovorí štúdia, ktorá bola zverejnená 18. mája. "Zistili sme, že mať prístup neznamená automaticky aj používať. Mnoho ľudí v skutočnosti nepoužíva dáta na svojich smartfónoch," povedala Swati Aggarwalová z Omidyar Network. Štúdia oslovila 384 osôb z 30 miest a piatich štátoch v októbri až decembri 2016. Cieľom bolo odhaliť správanie sa spotrebiteľov v dôsledku digitalizácie.

Očakáva sa, že India do júna 2017 bude mať viac ako 450 miliónov používateľov smartfónov. Ale asi 50 % z nich nemá záujme využívať dátový prenos. Okrem toho má podľa spoločnosti Omidyar menej ako 5 % vidieckych dospelých smartfónov. Značný segment tvoria najmä ženy, ktoré nepoužívajú inteligentné telefóny často kvôli konzervatívnym sociálnym normám.

Tieto zistenia by mohli znepokojiť vládu, banky, vývojárov elektronických peňaženiek aj začínajúce firmy, ktoré si veľa sľubujú od bezhotovostnej ekonomiky. Predpokladá sa, že digitálne platby sa na HDP Indie do roku 2025 budú podieľať 700 miliardami dolárov. Podľa poradenskej firmy McKinsey by toto odvetvie malo vytvoriť 21 miliónov pracovných miest. Ak sa však pozrieme na údaje štúdie Omidyar-Dalberg, obraz to nebude až taký ružový.



Obyvatelia na vidieku majú ťažkosti s používaním digitálnych služieb a aplikácií. Chýba im dôvera v obchodovanie cez telefón alebo internet, vysvetľuje Aggarwalová. Ide o "nedostatočnú schopnosť porozumieť finančným službám kvôli používaniu žargónu, keď sa obsah nenachádza v miestnom hovorenom jazyku," uviedla správa. V niektorých prípadoch používatelia nedokázali ani rozlišovať medzi číslom účtu a PINom. Ako by potom dokázali používať aplikácie, ktoré si to vyžadujú? Dokonca si zamieňajú aj pojmy ako je "debet" a "pripísanie na účet". Vzhľadom na tieto problémy Indovia na vidieku prirodzene uprednostňujú miestnych poskytovateľov služieb, ako sú napríklad úverové agentúry, samosprávne skupiny, mikrofinančné inštitúcie, fondy, združenia, ktoré majú dlhoročnú dôveru a ponúkajú potrebný komfort.





"Agent hovorí zdvorilo a ponúkne vám vodu. Trpezlivo vysvetlí pôžičkový proces. Dokáže vybaviť pôžičku za pár minút," uviedol obyvateľ indického vidieka. Pre takýchto ľudí je platforma ako BHIM-Aadhaar, viazaná na vládnu aplikáciu BHIM. Nevyžaduje telefón, ktokoľvek s kartou Aadhaar a prístupovým kódom sa dokáže k BHIM pripnúť na obchodnom mieste. Od svojho spustenia v decembri 2016, kedy vláda týmto spôsobom chcela uľahčiť bezhotovostné transakcie, sa do marca 2017 zaregistrovalo 18 miliónov ľudí.

Štúdia informuje o tom, že používanie digitálnych finančných služieb je obzvlášť nízke zo strany žien. Menej ako päť z desiatich žien v Indii vlastní mobilný telefón, len 35 % ich využíva mobilný internet. Pre mnohých Indov je inteligentný telefón len spôsobom zábavy a možnosťou sledovať dianie na sociálnych sieťach. Takýto prístup ale vyvoláva obavy, že to bude mať "zlý vplyv a povedie k sexuálnemu obťažovaniu alebo k rozpadu manželstiev," uviedla správa. "Viacerí muži a ženy nám povedali, že novinové články a televízne správy uvádzajú, že používanie sociálnych médií ženami vedie k mimomanželským záležitostiam a k rozvodu," píše sa v správe.

Muži často nekupujú svojim manželkám, dcéram alebo sestrám smartfóny. Mnohé ženy, ktoré používajú takéto mobilné telefóny, nemajú dátové pripojenia. "Dievčatá by nemali dostať mobilné telefóny. Nie je to pre ne vhodné. Kto vie, s kým budú hovoriť? Nedal som svojej dcére telefón. Ona je na strednej škole a chceme ju vydať," povedal učiteľ v obci Masia Bigha v Bihar.

Zdá sa, že 1,3 miliardy Indov, ktorí majú byť úplne zbavení hotovosti, stále žijú vo sfére fantázie.