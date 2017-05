Úrad vlády má do konca mája pripraviť nové platové tarify pre verejných zamestnancov

dnes 12:31 -

Úrad vlády SR by mal do konca mája predstaviť prvý návrh novej stupnice platových taríf pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme. Po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR to uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Tripartita si podľa neho vyžiadala stanovisko k príprave legislatívneho návrhu na základe podnetu od odborárov. "Najbližšia hospodárska a sociálna rada sa bude asi aj touto problematikou zaoberať," povedal Richter.

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Luboš Sirota poukázal na to, že je potrebné, aby mali sociálni partneri možnosť na úrovni tripartity diskutovať priamo s premiérom Robertom Ficom. "Chceme sa vyhnúť zložitým a nepríjemným situáciám, do ktorých sa dostávame," povedal. Ako príklad uviedol avizovaný sociálny balíček Smeru-SD pre zamestnancov, či prvomájové vyhlásenia premiéra Roberta Fica z tribún.

"Chceme, aby sociálny dialóg predchádzal konfliktom, ktoré môžu takéto kroky vyvolať a aby bol priestor na tripartite o tom diskutovať," tvrdí viceprezident RÚZ. Navrhol, aby sa premiér Robert Fico zúčastňoval na rokovaniach tripartity aspoň dvakrát ročne. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter sľúbil, že bude predsedu vlády o tejto požiadavke informovať.