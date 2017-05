Ak ste si pred 7 rokmi kúpili za 100 dolárov bitcoiny, teraz máte 72,9 milióna dolárov

Zdroj: CNBC

V prípade, že by ste si 22. mája 2010 kúpili Bitcoiny za 100 dolárov, dnes by ste sedeli na približne 72,9 milióna dolároch.

Dnes uplynulo sedem rokov od Bitcoin Pizza Day - momentu, keď programátor Laszlo Hanyecz zaplatil za dve pizze 10 000 bitcoinov v prevádzke Papa John. Bola to prvá transakcia s využitím kryptomeny. Hanyecz sa opýtal svojho kolegu, nadšenca na fóre o Bitcoinoch, či by akceptoval platbu za dve pizze v tejto digitálnej mene. V tom čase Hanyecz veril, že mince, ktoré "vyťažil" na svojom počítači, mali hodnotu okolo 0,003 centu.

Bitcoinová ťažba je založená na riešení komplexnej matematickej úlohy s tým, že baník je odmenený kryptomenou. Tak vyťažil Hanyecz svoje počiatočné mince. Zatiaľ čo v tom čase mala kryptomena, ktorú dal za pizzu hodnotu 30 dolárov, dnes by Hanyecza pizza stála 21,8 milióna dolárov, podľa súčasnej ceny Bitcoinu.



Čo je ale dôležitejšie, než nejaké výročie, je Bitcoinová rally ostatných dní. V pondelok digitálna mena prekonala hranicu 2 100 USD. Môžu za ňu nedávno prijaté právne predpisy v Japonsku, ktoré umožňujú maloobchodníkom začať prijímať Bitcoiny ako legálnu menu, čo posilnilo obchodovanie s jenmi, ktoré teraz tvorí viac ako 40 percent všetkých obchodov s Bitcoinmi. Druhým dôvodom pre rally je stúpajúca politická neistota v globálnom meradle, ktorá vyvolala dopyt po digitálnej mene ako bezpečnom é útočisku. A do tretice je to diskusia o budúcnosti základnej technológie, na ktorej je Bitcoin založený, tzv. blockchain. Najskôr prevládal strach, že sa vytvoria dve samostatné kryptomeny, ale tieto obavy do značnej miery ustúpili.







Bitcoin sa v prvých hodinách v pondelok ráno obchodoval za 2 185,89 USD, čo podľa údajov spoločnosti CoinDesk znamená ďalší rekord, presiahnutie hranice 2 000 USD. Bitcoin do dnes dokázal rásť o 117 percent ročne.

Digitálne meny majú stále veľa odporcov, pochybnosti sa väčšinou viažu k ich zneužitiu na kriminálne činnosti.