Majoritný akcionár spoločnosti KOSIT využil predkupné právo

Spoločnosť Wood Waste Management, 66-percentný akcionár košickej spoločnosti KOSIT, a. s. oznámila 19. mája mestu Košice, ako minoritnému akcionárovi tejto spoločnosti, svoj zámer využiť predkupné právo na 29-percentný podiel v spoločnosti. Informovala o tom v pondelok Silvia Karolyiová zo spoločnosti KOSIT.

Mesto Košice vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj 29 % balíka akcií 31. januára 2017. Do súťaže sa prihlásili traja záujemcovia. Najvyššiu ponuku predložila spoločnosť AVE SR Východ, ktorá vo verejnej súťaži ponúkla mestu Košice za 29 percent akcií 4,61 milióna eur. Súťaže sa zúčastnila aj akciová spoločnosť KOSIT, ktorá skončila v poradí tretia a za svoje akcie ponúkla 4,098 milióna eur.

„Výška ponúknutej sumy za 29 % akcií zo strany AVE SR Východ nás prekvapila, keďže sme považovali ponuku KOSIT a. s. za férovú a neboli nám zrejmé motívy záujmu spoločnosti AVE. Po rokovaniach s predstaviteľmi AVE sme však dospeli k názoru, že by záujmy nového akcionára nekorešpondovali so strategickým cieľom oboch doterajších majiteľov spoločnosti. Preto sme sa rozhodli aj napriek vyššej kúpnej cene za akcie využiť predkupné právo zakotvené v stanovách spoločnosti KOSIT a. s.,“ uviedol Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva spoločnosti KOSIT a Wood & Company. V praxi to znamená, že spoločnosť zaplatí za akcie 4,61 milióna eur.

Majoritný akcionár, ako aj spoločnosť KOSIT, deklarovali, že v prípade, že sa stanú vlastníkmi predmetných akcií, budú garantovať mestu Košice stabilitu cien po prevode podielu na dlhšie obdobie, ako je to v súčasnosti.

Predaj akcií mesta Košice v spoločnosti KOSIT, a. s., naštartoval strategický plán na roky 2016 - 2021, pričom spoločnosť sa naň pripravovala už od zmeny akcionára v roku 2014. Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa spoločnosti KOSIT Mariána Christenka pre médiá v apríli tohto roku sú investície potrebné, aby sa modernizovala nielen spaľovňa, ale aj technický park potrebný na zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v Košiciach. Celkový objem investícií na obdobie piatich rokov bol stanovený vo výške 51 mil. eur, pričom polovica je určená na modernizáciu spaľovne a druhá na obnovu technického parku a modernizáciu informačných systémov.