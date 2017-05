Obchodné vzťahy medzi Čínou a SR sa budú prehlbovať

dnes 12:16 -

Obchodné vzťahy medzi Čínou a Slovenskou republikou by sa mohli v nasledujúcich rokoch posilniť. Očakávajú to analytici, podľa ktorých je Slovensko pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska polohy, ale aj lacnejšej pracovnej sily.

Čínska ekonomika patrí medzi krajiny s rýchlo rastúcim hospodárstvom. "Vďaka tomu sa zvyšuje životná úroveň a kúpyschopnosť jej obyvateľov. Rastie aj tamojší dopyt po tovaroch z Európskej únie vrátane tých drahších a luxusnejších produktov, či už ide o elektroniku alebo automobily. Čína je preto zaujímavým trhom aj pre slovenských exportérov," skonštatovala analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Analytici očakávajú, že obchodné vzťahy Slovenska s Čínou sa prehĺbia. Slovensko pre čínskych investorov predstavuje vstupnú bránu do Európy. "Priestor na väčšiu spoluprácu v zahraničnom obchode ešte je, a navrhovaná obnova Hodvábnej cesty by k tomu tiež mohla prispieť. Veľa však bude záležať od jej konkrétnej podoby a rozsahu," predpokladá analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Rozvíjať čínske investície v Európe podľa jej slov umožňuje vysoká miera úspor. "Slovenská ekonomika má niekoľko faktorov, ktorými láka zahraničné investície. Patria k nim geografická poloha, členstvo v eurozóne, dobrý pomer kvality a ceny pracovnej sily, ako aj silný priemysel," vymenovala Muchová.

Za záujmom o Európu však možno hľadať aj iné faktory. "Rastúce čínske investície sú zrejme aj dôsledkom toho, že v mnohých prípadoch sa čínskym podnikateľom viac oplatí otvoriť v Európe svoju pobočku, alebo uskutočniť akvizíciu, než prekonávať túto vzdialenosť pri exporte svojich výrobkov do európskych krajín," doplnila Glasová s tým, že v prípade Slovenska či Českej republiky je určite lákadlom výhodná geografická poloha v strede Európy a v prípade výrobnej aktivity určite aj lacnejšia pracovná sila.

Prípadné spomalenie čínskej ekonomiky by zároveň nemalo mať priamy vplyv na výkonnosť slovenskej ekonomiky. Ako vysvetlila Glasová, Čína totiž nepatrí medzi najdôležitejších exportných partnerov. Nepriamo by to podľa nej slovenská ekonomika ale pocítiť mohla prostredníctvom spomalenia ekonomík jednotlivých európskych krajín alebo USA, pre ktoré je Čína dôležitým partnerom. "Celkovo nemožno zabúdať na to, že tak veľká ekonomika, ako je Čína, má vplyv na celé globálne hospodárstvo. To znamená, že pribrzdenie čínskej ekonomiky by malo dopad na mnohé krajiny a v konečnom dôsledku by sa mohlo prejaviť aj na spomalení globálnej ekonomiky," dodala Glasová.