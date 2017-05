ČĽR patrí medzi kľúčových obchodných partnerov

dnes 16:46 -

Čínska ľudová republika patrí medzi kľúčových obchodných partnerov Slovenskej republiky na ázijskom kontinente a čo je veľmi dôležité, táto relácia má stále rastúci potenciál. Myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a prvý čestný predseda Komory pre medzinárodný obchod Hodvábnej cesty Peter Mihók.

Ako povedal pre TASR, Čína sa výrazne zmenila a z hlavnej destinácie pre investorov z vyspelých krajín, ktorí masívne investovali v Číne, sa stala krajina, ktorá je dnes nielen veľkým vývozcom tovarov, ale aj vývozcom kapitálu. Patrí medzi kľúčových hráčov na kontinentoch i medzi lídrov globálnej ekonomiky.

"Čo sa týka Slovenska, na jednej strane sme sa stali veľkou destináciou pre čínske tovary rôzneho charakteru. Zatiaľ sa nám nepodarilo získať nejaké výrazné čínske investície. Samotní Číňania väčšiu pozornosť venujú väčším krajinám, najmä Poľsku, Rumunsku v rámci Európy, v poslednom čase je to tiež Česká republika, kde sa nastolili pomerne dobré politické vzťahy. A to tiež si treba uvedomiť v tomto kontexte, že Čína, aj keď dnes predstavuje trhovú ekonomiku, vplyv štátu na rozhodovanie firiem a štátna podpora určitých teritoriálnych destinácií je pre čínske firmy veľmi dôležitá. My sme sa do tejto pozície zatiaľ nedostali, aj keď v súčasnosti sa hovorí o viacerých investičných projektoch, ktoré by sa mali realizovať na území Slovenskej republiky. Ale to je otázka najbližšej budúcnosti," povedal Mihók.

"Pre nás má veľký význam spolupráca s Čínou v rámci tzv. projektu Hodvábnej cesty. Som veľmi rád, že SOPK sa veľmi intenzívne zapojila do projektu a minulý rok pri návšteve prezidenta komory pre medzinárodný obchod Hodvábnej cesty, pána Lu, sme podpísali prvú dohodu. Jednak sme sa stali členmi tejto komory a jednak sme podpísali dohodu, ktorá vytvára platformu pre tzv. e-silk road. To znamená elektronické spracovávanie trhov nielen ČĽR, ale aj ostatných krajín," zdôraznil.

Táto komora má v súčasnosti podpísaných vyše 30 dohôd obdobných ako má so Slovenskom. To vytvára, podľa predsedu SOPK, omnoho širší priestor ako má čínska ekonomika, keďže sú to krajiny, ktoré prechádzajú naprieč Áziou až do Európy.

"Urobili sme prvé fórum s predstaviteľmi tejto komory, kde sa prerokovali mnohé už aj konkrétne námety. Ide najmä o prepojenie a rozvoj nákladnej železničnej dopravy z Európy do Číny, nové technológie batérií, a to nielen do osobných áut na alternatívny pohon, ale aj nákladných automobilov."

Čína má záujem o SR. Určite by, ako zdôraznil Mihók, mohla viac vyvážať do Číny. "Myslíme si, že spracovanie čínskeho trhu by malo byť v trocha inej konštelácii ako robíme dnes, pretože na obrovský čínsky trh nestačí mať veľvyslanectvo v Pekingu s jedným detašovaným pracoviskom v Šanghaji. My sme predložili návrh tzv. satelitných obchodných centier v Číne, ale zatiaľ vo vládnych kruhoch to nenašlo odozvu," povedal.

Podľa Mihóka ostáva absolútne nevyužitým potenciálom cestovný ruch. Čína v súčasnosti predstavuje jeden z najväčších boomov z hľadiska pasívneho cestovného ruchu. Niekoľko sto miliónov Číňanov cestuje ročne do zahraničia, mnohí z nich do Európy. "U nás však pretrváva problém víz. Nevybudovanie vízových centier v ČĽR znamená, že títo turisti Slovensko obchádzajú," dodal Mihók.