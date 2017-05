Poskytnutá pomoc pre PSA je zodpovedné strategické rozhodnutie

dnes 15:46 -

Automobilový priemysel je sektor s vysokou pridanou hodnotou, ktorý predstavuje významný potenciál pre rozvoj Slovenskej republiky. Zdôraznil to dnes pre TASR hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

Reagoval tak na dnešné vyjadrenia opozičnej strany SaS, ktorá kritizovala vládu za to, že odobrila investičnú pomoc pre automobilku PSA Peugeot Citroën v Trnave vo výške 18,63 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Podľa liberálov je pritom už v súčasnosti v automobilovom priemysle nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Pýtali sa teda, prečo ide vláda dotovať pracovné miesta, na ktoré sa budú ľudia dovážať zo zahraničia. A ešte k tomu v Trnavskom kraji, ktorý je krajom s najnižšou nezamestnanosťou.

"Poskytnutá pomoc podporí ďalšie etablovanie PSA na Slovensku. Ide o najväčšiu investíciu PSA od spustenia výroby prvého modelu," doplnil Stano. Investícia bude mať podľa jeho slov pozitívny vplyv na zamestnanosť. "Bude vytvorených vyše 400 nových pracovných miest a musia udržať existujúce pracovné miesta," opísal.

Pozitívny vplyv na zamestnanosť je podľa ministerstva aj z pohľadu tvorby sekundárnych pracovných miest. "PSA má záujem spolupracovať so slovenskými dodávateľmi pre novú produkciu z dôvodu nižších nákladov na logistiku," vysvetlil.

Keďže výroba bude určená na export, realizácia investičného zámeru bude mať podľa ministerstva pozitívny vplyv na obchodnú bilanciu Slovenskej republiky. "Treba tiež povedať, že ak by PSA neinvestovala do výroby ďalších modelov, výrobu by postupne utlmila," upozornil Stano.

Podpora teda podľa neho prispeje k ďalšiemu rozvoju spoločnosti na Slovensku. "Zo strany štátu ide o zodpovedné strategické rozhodnutie, ktoré pozitívne ovplyvní investíciu automobilky a zamestnanosť na obdobie niekoľkých rokov," avizoval hovorca. Zároveň pripomenul, že celá investičná pomoc je výlučne vo forme daňovej úľavy a ide teda o nepriamu pomoc.