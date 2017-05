Majiteľ Lidlu chce budúci rok vidieť tržby nad 100 miliárd eur

Zdroj: ČTK

Šéf skupiny Klaus Gehrig vo štvrtok povedal denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, že ročné tržby reťazca Lidl vzrástli o 6,2 % na 68,6 miliardy eur. Kaufland zvýšil tržby o 2,4 % na 21,6 miliardy eur. Gehrig uviedol, že skupina plánuje zjednodušiť svoje prevádzkové postupy a zatiaľ neplánuje zvyšovanie počtu zamestnancov v administratíve. To by podľa Gehriga nastalo až po zvýšení tržieb o najmenej 20 %.



Lidl má 10 200 predajní v 27 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Budúci mesiac reťazec vstupuje na americký trh.

Vlani Schwarz uviedol, že plánuje investovať počas piatich rokov do oboch reťazcov zhruba 6,5 ​​miliardy eur. Samotný Lidl by mal investovať do svojich viac ako 3 000 predajní v Nemecku viac než tri miliardy eur. Lidl a jeho nemecký konkurent Aldi sa stali obrami vďaka predaju prevažne vlastného značkového tovaru v nízkorozpočtových obchodoch s minimom personálu. Oba reťazce však mali v posledných rokoch na domácom trhu problémy, pretože nemeckí spotrebitelia sa presunuli do bežných supermarketov, čo prinútilo diskontné obchody ponúknuť viac značiek a vylepšiť svoje obchody a tiež expandovať do zahraničia.

Firmu vlastní najbohatší Nemec, Dieter Schwarz, syn zakladateľa spoločnosti Josefa Schwarza..