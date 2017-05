Zákaz maloobchodného predaja cez sviatky: E-shopy vyššie tržby neočakávajú

Zdroj: HEJ

Zmeny, ktoré spočívajú v zákaze maloobchodného predaja počas sviatkov, vstupujú do platnosti až 1. júna. Najbližšie teda budú obchody zatvorené v stredu 5. júla, kedy je Sviatok svätého Cyrila a Metoda. Súčasná legislatíva obmedzuje predaj počas necelých štyroch dní, po novom sa bude zákaz týkať 15 dní v roku.

Internetoví predajcovia si však od týchto dní vyššie tržby nesľubujú. Skúsenosti ukazujú, že počas sviatkov sa Slováci venujú najmä iným činnostiam ako nakupovaniu. "Zo skúseností môžeme povedať, že zákazníci trávia sviatky väčšinou na dovolenkách a mimo domova. Síce nakupovať môžu neobmedzene, napriek tomu nepredpokladáme, že by sa počas dní zákazu predaja výrazne navýšili naše tržby,“ myslí si riaditeľ Hej.sk, Vladimír Sušil.







Viditeľný dopad na tržby e-shopov nebude mať zákaz predaja ani podľa Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC). "Nemyslím si, že by tých 15 dní malo nejaký viditeľný dopad na tržby internetových obchodov. Tieto legislatívne opatrenia síce smerujú k posilneniu rastu on-line predaja, ale ide skôr o podporu v teoretickej rovine,“ myslí si Jozef Dvorský, výkonný riaditeľ SAEC. Dvorský tiež neverí, že by sa vďaka zákazu merateľne zdynamizoval rast internetového obchodu. Podľa neho sa medziročne stabilne drží na úrovni 15 až 25 percent.

Zákazu predaja síce e-shopy priamo nepodliehajú, no časť z nich upravená legislatíva čiastočne obmedzí. Ide o predajcov, ktorí popri internetovom predaji prevádzkujú aj kamenné predajne či výdajne tovaru. Odber tovaru prostredníctvom výdajní preferuje 34 % zákazníkov Hej.sk. "Naši zákazníci nebudú obmedzovaní v nakupovaní, akurát si tovar nebudú môcť v dňoch zákazu vyzdvihnúť. V praxi hovoríme o jednodňovom sklze, ktorý by nemali významnejšie pocítiť. Na druhý deň môžu mať naši zákazníci objednaný tovar k dispozícii v krátkom čase vďaka nášmu centrálnemu skladu,“ upokojuje Sušil.