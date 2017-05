Nitriansky magistrát plánuje do roku 2022 postaviť stovky nájomných bytov

dnes 16:16 -

Nitrianska radnica plánuje do roku 2022 vybudovať takmer 400 nájomných bytov rôzneho štandardu. Náklady na bytovú výstavbu by mali dosiahnuť viac ako 31 miliónov eur. Financovanie chce mesto riešiť pomocou vlastných prostriedkov, dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a zdrojmi zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Do konca roka 2018 plánuje magistrát postaviť 35 štartovacích bytov pre mladých a mladé rodiny na Hlbokej ulici. Na prestavbu bývalej slobodárne je už vydané aj stavebné povolenie. Celkové náklady by nemali prekročiť sumu 1,1 milióna eur. Súbežne s budovaním štartovacích bytov chce mesto zo svojho rozpočtu postaviť aj 10 bytov nižšieho štandardu na Súľovskej ulici s celkovou obstarávacou cenou 500.000 eur.

Magistrát plánuje postupne stavať aj nájomné byty bežného štandardu. Ako informovala radnica, do konca roku 2020 by malo byť na sídlisku Diely v rámci projektu Diely III - C307 postavených 33 bytov za 3,2 milióna eur. V priebehu ďalších dvoch rokov tu má za sedem miliónov eur vyrásť ďalších 96 bytov prostredníctvom projektov Diely III C 405 a Diely III C 406.

Najviac bytov chce postaviť mesto na Tehelnej ulici. Tu by podľa plánov magistrátu malo byť počas rokov 2019 až 2022 vybudovaných 220 nájomných bytov bežného štandardu s obstarávacími nákladmi v hodnote 15 miliónov eur.