dnes 16:01 -

Ceny importu do USA v apríli vzrástli viac, ako predpovedali analytici. Dôvodom bolo zdraženie ropných produktov a celej škály tovarov. To by mohlo naštartovať infláciu.

Podľa najnovších údajov ministerstva práce vo Washingtone sa ceny produktov a surovín dovážaných do USA zvýšili v apríli o 0,5 % v porovnaní s marcom, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 0,1 %.

Analytici pritom odhadovali, že stúpnu o 0,2 % po 0,2-% marcovom poklese pri rýchlom odhade.

V medziročnom porovnaní stúpli ceny importu do USA v apríli o 4,1 %. Tempo ich rastu sa v tomto prípade spomalilo z marcových 4,3 a februárových 4,7 %.

Motorom aprílového rastu dovozných cien bolo zdraženie ropy o 1,6 %. Po vylúčení nestálych cien ropy stúpli ceny dovozu do USA v apríli o 0,4 %, najviac od júla 2016.

Ceny importovaných spotrebiteľských produktov bez áut v sledovanom období vzrástli o 0,1 %, z toho ceny dovážaných áut sa zvýšili o 0,5 % a ceny potravín o 0,3 %.

Štatistiky ďalej ukázali, že aj ceny exportu z USA v apríli stúpli, a to medzimesačne o 0,2 % po marcovom zvýšení o 0,1 %. Medziročne vyskočili ceny exportu o 3 %.