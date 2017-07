Keď sa raz staneme nezamestnateľní: Kde hľadať význam života vo svete bez práce

Zdroj: guardian

Väčšina pracovných miest, ktoré dnes existujú, môže vymiznúť v priebehu niekoľkých desaťročí. Umelá inteligencia prekoná ľudí v čoraz väčšom počte úloh a nahradí ich v pracovnom procese. Určite sa objaví množstvo nových profesií ako napríklad návrhári virtuálneho sveta. Takéto povolania však pravdepodobne budú vyžadovať väčšiu kreativitu a flexibilitu a nie je jasné, či sa 40-ročni nezamestnaní taxikári alebo poisťováci budú môcť opäť uplatniť ako dizajnéri virtuálneho sveta. Veď skúste si predstaviť virtuálny svet, ktorý vytvoril poisťovací agent! Ale aj keby sa mu to podarilo, tempo pokroku je také, že v ďalšom desaťročí si bude musieť hľadať uplatnenie opäť.

Kľúčovým problémom nie je vytváranie nových pracovných miest. Kľúčovým problémom je vytvorenie nových pracovných miest, ktoré ľudia zvládnu lepšie ako algoritmy. V dôsledku toho sa do roku 2050 môže objaviť nová trieda ľudí - nepoužiteľná trieda. Ľudia, ktorí nie sú len nezamestnaní, ale aj nezamestnateľní.

Rovnaká technológia, ktorá urobí človeka zbytočným, by tiež umožnila poskytovať a podporovať nezamestnateľné masy pomocou nejakého systému univerzálneho základného príjmu. Skutočným problémom bude potom nájsť udržateľný obsah, ľudia sa musia zúčastňovať účelných aktivít, inak sa zbláznia. Takže čo bude po celý deň zbytočná trieda robiť?

Jednou z odpovedí môžu byť počítačové hry.







Ekonomicky nadbytoční ľudia môžu stráviť čoraz viac času v rámci 3D sveta virtuálnej reality, čo im poskytne omnoho viac vzrušenia a emocionálnej angažovanosti než "skutočný svet" tam vonku. Toto je v skutočnosti veľmi staré riešenie. Už tisíce rokov našli miliardy ľudí zmysel svojho života pri hraní hier virtuálnej reality. V minulosti sme tieto virtuálne hry nazvali "náboženstvami". Čo je to náboženstvo, ak nie veľká hra s virtuálnou realitou, ktorú hrajú milióny ľudí spoločne?



Náboženstvá, ako sú islam a kresťanstvo, vymýšľajú fiktívne zákony, ako napríklad "nekonzumujte bravčové mäso", "opakujte rovnaké modlitby niekoľkokrát každý deň", "nemajte sex s rovnakým pohlavím" a tak ďalej , Tieto zákony existujú len v ľudskej predstavivosti. Žiadny prirodzený zákon nevyžaduje opakovanie magických vzorcov a žiadny prirodzený zákon nezakazuje homosexualitu alebo jesť bravčové mäso. Moslimovia a kresťania prechádzajú životom a snažia sa získať body vo svojej obľúbenej virtuálnej realite. Ak sa modlíte každý deň, dostanete body. Ak sa zabudnete modliť, body stratíte. Ak na konci vášho života získate dostatok bodov, potom, čo zomriete, prejdete na ďalšiu úroveň hry (čo poznáme ako nebo).

Ako nám náboženstvá ukazujú, virtuálna realita nemusí byť uzavretá v izolovanej škatuli. Skôr sa prekrýva s fyzickou realitou. V minulosti to bolo vyriešené ľudskou predstavivosťou a posvätnými knihami a v 21. storočí sa to dá pomocou smartfónov.

Pred nejakým časom som šiel s mojím šesťročným synovcom hľadať Pokémonov. Keď sme šli po ulici, stále sa díval na svoj telefón, čo mu umožnilo vidieť Pokémonov všade vôkol nás. Ja som nič také nevidel, pretože som nemal smartfón. Stretli sme ďalšie dve deti na ulici, ktoré lovili rovnakých Pokémonov a takmer došlo k potyčke. Nakoľko by sa to podobalo situácii konfliktu medzi Židmi a moslimami vo svätom meste Jeruzalem? Keď sa pozriete na objektívnu realitu Jeruzalema, všetko, čo vidíte, sú kamene a budovy. Nikde nie je žiadna svätosť. Ale keď sa pozriete na médium inteligentných kníh (ako je Biblia a Korán), vidíte všade sväté miesta a anjelov.

Myšlienka nájsť zmysel života hraním hier vo virtuálnej realite je samozrejme bežná nielen pre náboženstvá, ale aj pre sekulárne ideológie a životný štýl. Aj konzum je hra na virtuálnu realitu. Získate body kupovaním nových áut, nákupom drahých značiek a dovolenkami v zahraničí a ak máte viac bodov ako všetci ostatní, poviete si, že ste víťaz.





Môžete namietať, že ľudia naozaj využívajú svoje autá a dovolenky. Ale náboženstvo naozaj baví modliacich sa a môj synovec sa skutočne teší na lov Pokémonov. Nakoniec skutočná akcia prebieha vždy vo vnútri ľudského mozgu. Záleží na tom, či sú neuróny stimulované sledovaním pixelov na obrazovke počítača, pohľadom z okna karibského letoviska alebo videním neba v očiach našej mysle? Vo všetkých prípadoch význam, ktorý pripisujeme tomu, čo vidíme, je generované našimi vlastnými mysľami. V skutočnosti to nie je "vonku". Na základe našich vedeckých poznatkov ľudský život nemá zmysel. Význam života je vždy fiktívny príbeh, ktorý vytvorili ľudia.

Vo svojej eseji, Deep Play z roku 1973opisuje antropológ Clifford Geertz to, ako ľudia na ostrove Bali strávili veľa času stávkami na kocky. Stávky a zápasy zahŕňali komplikované rituály a výsledky mali významný vplyv na sociálne, ekonomické a politické postavenie oboch táborov, hráčov aj divákov. Indonézska vláda vyhlásila túto prax za nelegálnu, ale ľudia ignorovali zákon a riskovali zatknutie aj prísne pokuty. Pre balijských jedincov boli "kocky" hra spojená s investovaním natoľko významná, že sa stala realitou. Balijský antropológ mohol pravdepodobne napísať podobné eseje o futbale v Argentíne alebo o židovstve v Izraeli.

Jeden obzvlášť zaujímavý úsek izraelskej spoločnosti ponúka jedinečné laboratórium pre to, ako žiť spokojný život v post-pracovnom svete. V Izraeli, významné percento ultra-ortodoxných židovských mužov nikdy nepracuje. Strávia celý život štúdiom svätého písma a náboženskými rituálmi. Oni a ich rodiny nevymierajú čiastočne preto, že manželky často pracujú a čiastočne preto, že vláda im poskytuje štedré dotácie. Hoci zvyčajne žijú v chudobe, vládna podpora znamená, že nikdy nemajú nedostatok pre pokrytie základných životných potrieb.

To je univerzálny základný príjem v praxi. Aj keď sú chudobní a nikdy nepracujú, v každom prieskume títo ultra-ortodoxní židia uvádzajú vyššiu úroveň životnej spokojnosti ako akákoľvek iná časť izraelskej spoločnosti. V globálnych prieskumoch spokojnosti so životom je Izrael takmer vždy na samom vrchole, čiastočne vďaka prínosu týchto nezamestnaných hráčov.







Nemusíte sa vybrať do Izraela, aby ste videli svet po práci. Ak máte doma dospievajúceho syna, ktorý má rád počítačové hry, môžete skúsiť vlastný experiment. Poskytnite mu minimálnu dotáciu na kolu a pizzu a potom odstráňte všetky požiadavky na prácu a všetok rodičovský dohľad. Pravdepodobným výsledkom bude, že zostane vo svojej izbe dlhé dni, prilepený na obrazovke. Nebude robiť žiadnu domácu úlohu ani domácu prácu, vynechá školu, nebude jesť a dokonca sa prestane sprchovať aj nebude ani spať. Napriek tomu je pravdepodobné, že nebude trpieť nudou alebo pocitom bezcennosti. Aspoň z krátkodobého hľadiska.

Preto je pravdepodobné, že virtuálne skutočnosti budú kľúčom k poskytovaniu zmyslu pre zbytočnú triedu vo svete, keď práca nebude nutnosťou. Možno tieto virtuálne skutočnosti budú generované vo vnútri počítačov. Možno budú generované mimo počítačov, v podobe nových náboženstiev a ideológií. Možno to bude kombinácia oboch. Možnosti sú nekonečné a nikto nevie s istotou povedať, aké hry na nás čakajú do roku 2050.

V každom prípade, koniec práce nemusí nutne znamenať nepotrebnosť. Vvýznam sa vytvára skôr predstavou, než prácou. Práca je pre zmysel dôležitá len podľa niektorých ideológií a životného štýlu. Tak ako ľudia v 18. storočí, i dnešní ultraortodoxní Židia a deti vo všetkých kultúrach a érach si dokázali nájasť zmysel života aj bez práce. Ľudia v roku 2050 pravdepodobne budú môcť hrať dokonalejšie hry a budovať zložitejšie virtuálne svety ako v minulosti.

Ale čo pravda? A čo realita? Naozaj chceme žiť vo svete, v ktorom sú miliardy ľudí ponorené do fantazie a podriadiť sa imaginárnym zákonom? Nech už to bude tak, alebo onak, je to svet, v ktorom už žijeme tisíce rokov.



Autorom je Yuval Noah Harari, ktorý prednáša na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a je autorom Sapiens: Stručná história ľudstva a Homo Deus: Stručná história zajtrajška