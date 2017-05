Bývalá dobre platená právnička: Šla som za svojou vášňou, radím ľuďom, ako sa zbaviť dlhu

Zdroj: CNBC

Začiatkom roka 2015 nastúpila ako junior spolupracovník v advokátskej kancelárii v Ohiu. Pracovala s tímom, ktorý sa špecializoval na financovanie fúzií a akvizície. Ročný plat 110 000 dolárov s možnosťou vstúpiť do podnikania ako partner. Napriek tomu ju peniaze a prestíž nepresvedčili. Baconová z kariéry právnika nemala pocit zadosťučinenia. "Myslela som, že sa budem milovať svoju prácu," pripomenula dnes 30-ročná Baconová. "Ukázalo sa, že to prerástlo do nenávisti, až tak, že som bola schopná plakať v kúpeľni." Nekonečný pracovný čas a stres súvisiaci s prácou zavážili. Navyše mala na krku študentský dlh 206 000 dolárov, musí vrátiť peniaze za ktoré študovala na právnickej fakulte. Táto šesťciferná zodpovednosť ju viedla k ďalšej kapitole života. Skúsila to aj ako finančný bloger a finančný plánovač, zatiaľ čo sa zaoberala právom.

Financie neboli témou pre rozhovor v časoch, keď Baconová vyrastala pod dohľadom svojich rodičov. Je presvedčená, že mnohí boli na tom rovnako. Nevedia to s peniazmi a zápasia s dlhom. Ako povedala, v jej prípade to boli starí rodičia, ktorí jej odovzdali niektoré skúsenosti. "Spomínam si, že môj dedko jedného dňa povedal, že mať kreditnú kartu je ako mať hypotéku na oblečenie," povedala. "Nepoužívam kreditnú kartu a nikdy som ju ani nemala."

Baconová sa do oblasti financií pustila naplno. V roku 2016 zložila potrebné skúšky a začala pracovať ako osobný finančný poradca. Otvorilo sa tým pre ňu nové pole pôsobnosti. Ako finančný plánovač pracuje od 7:00 do 16:00 hod. Horšie to však je s nákladmi, keď jej plat klesol asi o polovicu oproti tomu, čo zarábala ako právnička. "Jedným zo spôsobov, ako som znížila výdavky bolo, že som sa presťahovala do lacnejšieho bytu. Namiesto 1300 dolárov mesačne platím 900." Taktiež si znížila splátky študentskej pôžičky, kým predtým dokázala mesačne splácať 3000 dolárov, teraz je tu len 1500. Aj napriek tomu, že zarobí menej, stále šetrí na dôchodok, odkladá si asi 10 percent svojich príjmov.





Na posilnenie svojho príjmu Baconová speňažila svoj blog prostredníctvom kombinácie inzercie a affiliate marketingu - v ktorom si účtuje za propagáciu určitých produktov. Zároveň zvýšila intenzitu blogovania, čo sa odrazilo v návštevnosti jej stránky, mesačne má 100 až 250 000 zobrazení. Za minulý rok si vďaka blogu dokázala zarobiť asi 30 000 dolárov. Hoci aj na blogu sa zaoberá osobnými finančnými záležitosťami, túto časť oddelila od svojho denného zamestnania ako finančný plánovač.

Kým klienti hľadajú pomoc pri plánovaní dôchodkov a investičné poradenstvo, Baconová svoju firmu zamerala na oblasť študentských pôžičiek. "Veľmi často hovorím s ľuďmi o tom, že ich deti pôjdu na vysokú školu ale oni alebo ich dieťa sa tým zadlžia. Hovoríme o tom, ako to môžeme naplánovať alebo ako sa dlhu zbaviť."

Existuje niekoľko stratégií na splácanie dlhov amerických federálnych študentských pôžičiek vrátane plánov splátok založených na príjme. V rámci tohto scenára budete splácať dlhšie, ale vaša mesačná platba nebude taká vysoká. Baconová ale túto stratégiu zamietla z dôvodu obáv, že by to bolo splácanie donekonečna. Hoci by si dnes želala, aby mala menej úverov, neľutuje, že chodila na vysokú školu. Pretože to jej nakoniec pomohlo objaviť jej skutočné povolanie. "Dozvedela som sa o tomto druhu podnikaní a mám svoj blog," povedala. "Nič z toho by nebolo možné bez môjho dlhu."

Baconová povzbudzuje aj ostatných, aby ukončili svoju nešťastnú kariéru, ak to tak cítia. "Je príliš veľa možností, ktoré vás môžu urobiť šťastným," povedala. "Niet dôvodu, aby ste budovali kariéru, ktorú nenávidíte - bez ohľadu na to, aký máte plat."

Ak uvažujete o zmene kariéry, najskôr si urobte poriadok vo svojich financiách. Máte väčšiu flexibilitu, ak váš príjem nebude ohrozený veľkými dlhmi. "Prvoradým úskokom pre ľudí, ktorí menia kariéru, sú peniaze," povedala Kerry Hannonová, autorka knihy "Čo bude ďalej?". Poznamenáva, že úspešná zmena kariéry trvá tri až päť rokov. Najskôr si vysnívané pracovné miesto vyskúšajte na mesačnej báze. Musíte byť pripravení, že aj keď ste možno boli na najvyššej pozícii vo vašej starej práci, v novej sa ocitáte v spodnej časti pyramídy. "Myšlienka, že budete zelenáčom v novom kolektíve hoci ste boli odborníkom vo svojej predchádzajúcej oblasti, môže byť zásah pre vaše ego. Pripravte sa na to, že sa budete pýtať a prijímať pokyny, už nebudete ten, kto rozdával rady," upozornila Hannonová.