USA možno rozšíria zákaz elektroniky na palubách aj na lety do Európy

dnes 16:01 -

USA už v marci zakázali v lietadlách smerujúcich z Blízkeho východu a severnej Afriky ako príručnú batožinu laptopy, tablety a iné väčšie elektronické zariadenia. Tieto môžu byť len v nákladnom priestore. Priamo v lietadle smú mať pasažieri len mobily a smartfóny.



Americké ministerstvo vnútra teraz uvažuje o rozšírení tohto zákazu aj na transatlantické lety. Podľa televíznej stanice CBS rozhodnutie sa očakáva už čoskoro, pred začiatkom najrušnejšej letnej dovolenkovej sezóny. To znamená, že zákaz by mohol vstúpiť do platnosti v priebehu pár týždňov.To by mohlo vážne narušiť cestovné plány na oboch brehoch Atlantického oceánu. Zákaz sa určite nebude páčiť cestujúcim. A nielen tým, ktorí poletia na služobnú cestu a plánovali využiť čas v lietadle na prácu. Aj dovolenkári si zvyknú krátiť dlhú cestu cez Atlantik pozeraním filmov na svojich iPadoch a iných zariadeniach.USA argumentujú, že cieľom zákazu je zvýšiť bezpečnosť. Niektorí experti ale upozorňujú, že príliš veľa elektroniky s lítio-iónovými batériami uloženej v nákladnom priestore predstavuje tiež potenciálne riziko. A odborníci z prostredia tajných služieb dodávajú, že teroristi by mohli vo väčšej elektronike prepašovať do nákladného priestoru výbušniny.