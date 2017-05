Ruský Gazprom začal výstavbu plynovodu Turecký prúd

včera 19:46 -

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom začala s výstavbou plynovodu Turecký prúd, ktorý povedie zemný plyn z Ruska do Turecka popod Čierne more. Projekt by mal zároveň zabezpečiť dodávky plynu aj pre krajiny Európskej únie, pričom podobne ako v prípade Severného prúdu aj tento projekt umožní obídenie Ukrajiny.

Ako v nedeľu (7.5.) uviedol šéf Gazpromu Alexej Miller, spoločnosť spustila realizáciu projektu Turecký prúd a "do konca roka 2019 budú mať tureckí a európski spotrebitelia nový, spoľahlivý zdroj pre dovoz ruského plynu".

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil projekt ešte v roku 2014 po tom, ako plány na výstavbu iného projektu na dovoz plynu do Európskej únie, známeho ako Južný prúd, zlyhali pre nesúhlas Bruselu. Aj samotný projekt Tureckého prúdu sa neskôr zastavil, tentoraz pre spory Moskvy a Ankary po tom, ako Turci v novembri 2015 zostrelili v blízkosti sýrskych hraníc ruský bombardér. Konflikt medzi Rusmi a Turkami sa začal zmierňovať v júni minulého roka, keď sa Turecko ospravedlnilo a v októbri ministri energetiky Ruska a Turecka podpísali dohodu o výstavbe plynovodu.

Turecký prúd by mal viesť z oblasti pri juhoruskom meste Anapa po dne Čierneho mora do severozápadného Turecka. Plánovaná prípojka do Grécka následne povedie plyn do južnej a juhovýchodnej Európy. Projekt by mal mať dve potrubia, pričom ročná kapacita každého z nich má dosiahnuť 15,75 miliardy kubických metrov.

Rusku umožní Turecký prúd znížiť pri transporte plynu závislosť od Ukrajiny a zároveň si tým Moskva upevní dominanciu nad európskym trhom s plynom. Turecko sa zasa chce stať regionálnym uzlom v oblasti dodávok ropy a plynu z kaukazskej oblasti, zo strednej Ázie či Blízkeho východu. Zabezpečilo by si tak dostatok energie pre domáci trh a zároveň posilnilo geostrategický význam.