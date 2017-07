Problém hokejovej prilby: Mali by sa zaviesť povinné dovolenky?

Zdroj: financial times

Foto: thinkstock

dnes 0:01 -

Voľby vo Veľkej Británii vyvolali zaujímavý nápad. Modernú verziu pre chlieb a hry. Labouristická strana Jeremyho Corbyna navrhla štyri nové štátne sviatky, čo je takmer celý pracovný týždeň. Keďže Anglicko a Wales majú v súčasnosti iba osem takýchto sviatkov, bolo by to dramatické rozšírenie povinnej zábavy. Obľúbenou myšlienkou je, že mnohí z nás pracujú neefektívne dlhé hodiny a že viac voľného času by skutočne zvýšilo produktivitu. Takúto teóriu by sme mohli nazvať "Pracujme rozumnejšie, nie ťažšie".

Príkladom sú Francúzi. Väčšinou sa im svet vysmieva za ich pracovnú morálku v podobe štvordňových víkendov a štvorhodinových obedov, ale vtip je v tom, že Francúzi dokážu za kratší čas urobiť toho viac. V tomto ohľade ale nie sú jedineční. Všeobecne povedané, krajiny s dlhoročnou kultúrou sú tiež krajinami s nízkou hodinovou produktivitou. Podľa OECD, parížskeho klubu prevažne bohatých národov, najviac v Európe pracujú v Grécku, tesne za nimi nasleduje Poľsko, Lotyšsko a Portugalsko. Na druhom konci spektra sú Dáni, Holanďania, Nóri a Francúzi. A najefektívnejší zo všetkých sú? Nemci.

Najpravdepodobnejším vysvetlením tohto modelu je, že ľudia v bohatších krajinách si môžu dovoliť luxus pracovať menej hodín ročne. Je však lákavé špekulovať o inej príčine. A síce, že dlhé prestávky sú cestou k vysokej produktivite. Niet divu, že z času na čas niektorý think-tank príde so štúdiou, ktorá navrhuje šesťhodinový pracovný deň. Môže sa to zdať absurdné, že by sme dokázali svoju nevýraznú produktivitu zvýšiť tým, že si zamestnanci vezmú zopár dní voľna.





Existuje však zjavná námietka proti tejto myšlienke. Ak je štvordňový týždeň rovnako produktívny ako päťdňový, alebo šesťhodinový deň ako osemhodinový pracovný deň, prečo sa potom viac zamestnávateľov nerozhodne zaviesť kratší pracovný čas? Ak by to bol skutočne tak dobrý nápad, nebolo by potrebné, aby ho vláda komukoľvek nanútila. Je možné, že labouristická strana vie viac ako britskí manažéri o tom, ako najlepšie riadiť britské podniky? To asi nebude pravdepodobné.

Existuje alternatívny argument pre vládu, aby zaviedla viac voľných dní. Ide o problém hokejovej helmy. Ekonóm, laureát Nobelovej ceny, Thomas Schelling vo svojej knihe z roku 1978 Micromotives a Macrobehavior uviedol, že profesionáli v hokeji by dobrovoľne nenosili prilby, napriek hroziacemu nebezpečenstvu zranení. Prilby im totiž zmenšili viditeľnosť a znevýhodnili ich. Mnohí boli však spokojní, keď sa stali povinnými a ponúkajú bezpečnosť bez straty konkurenčnej výhody.

Možno, že štátne sviatky sú ako hokejové prilby - mohli by sme sa ich vziať, ale neodvážime sa, pretože budeme mať strach zo súperov. V roku 1998 ekonómovia Sara Solnicková a David Hemenway skúmali študentov Harvardu a zistili, že by radšej mali 50 000 dolárov v spoločnosti, v ktorej by ostatní boli chudobnejší ako 100 000 dolárov v spoločnosti, kde by ostatní boli bohatší. Študenti si mysleli, že peniaze sú dobré vtedy, keď nie sú dôležité preto, nakoľko ste bohatí, ale preto, aby ste boli bohatší než ostatní.

Štúdia Solnickovej a Hemenwaya dospela k rôznym záverom aj o dovolenkách. To, na čom naozaj záleží, nie je to, aká dlhá je vaša dovolenka, ale že vaša dovolenka je dlhšia ako dovolenka ostatných. To je absurdné. Ale ak budeme zarábať peniaze, a nie o dovolenku, niet divu, že pracujeme tvrdo. Povinná dovolenka dáva každému rovnakú šancu.



Otázkou je, aká vláda by mala odvahu presadiť ďalšie dni voľna. Ako zadefinovať konkrétny dátum? Dovolenky sú jednoduchšie a lacnejšie, ak iní ľudia stále pracujú. Možno by sa dali využiť sviatky, aby nás nezjednotili, ale aby nás udržali v bezpečnej vzdialenosti od seba. Mohli by sme predstaviť mozaiku nových sviatkov, kde by si dni voľna dokázal vybrať každý podľa seba. Podobný systém by v USA ušetril liberálov a konzervatívcov, aby museli navzájom komunikovať. Zdá sa, že to je smer, akým by sme sa mali vybrať. Oveľa jednoduchšie by sa hľadalo miesto na pláži.



Autorom je Tim Harford