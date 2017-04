Politici by sa mali viac zaoberať zdieľanou ekonomikou, tvrdí Cséfalvayová

dnes 13:01 -

Slovensko aj členské krajiny Európskej únie by sa mali podľa podpredsedníčky výboru pre európske záležitosti Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd) viac zaoberať zdieľanou ekonomikou a vytvoriť pre ňu podmienky. Ako povedala vo štvrtok pre agentúru SITA, zdieľaná alebo kolaboratívna ekonomika je ekonomika, v ktorej si ľudia vymieňajú tovar a služby medzi sebou. Podľa nej aj spor taxikárov s novou platformou Uber v Bratislave ukazuje, že ani my sa tomu nevyhneme. „Navyše podľa mnohých odborníkov sa zdieľaná ekonomika v EÚ bude stále viac rozširovať. Čísla Európskeho parlamentu hovoria, že v najbližších rokoch by mohla zdieľaná ekonomika zvýšiť potenciál HDP Európskej únie o 500 miliárd eur. Stavať sa proti novým formám ekonomiky je rovnako absurdné, ako keď sa v dávnej minulosti ľudia búrili proti zavádzaniu strojov do výroby,“ povedala.

Poslankyňa snahy niektorých štátov alebo samospráv obmedziť zdieľanú ekonomiku považuje za veľmi krátkozraké. Na spoločnom európskom trhu je totiž podľa nej neudržateľné obmedzovanie moderných služieb, ktoré sú v mnohých štátoch poskytované. „Som rada, že na Slovensku prišiel minister financií s návrhom, aby sa na jednej strane zjednodušili byrokratické podmienky pre klasické služby a zároveň upravila legislatíva tak, aby dane zo zdieľanej ekonomiky išli do štátu, kde sú služby poskytované. Deregulácia na jednej strane a nehádzanie polien pod nohy novým formám ekonomiky je cesta, ktorou by sme sa mali vydať," myslí si poslankyňa Cséfalvayová.

Legislatívny rámec pre služby v oblasti zdieľanej ekonomiky by sa však mal podľa Cséfalvayovej meniť nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni. „Spoločný trh by mal mať v tomto jednotné pravidlá. Aby dochádzalo k spravodlivému plateniu daní, ale aby niektoré štáty nemohli prijímať opatrenia, ktoré idú proti moderným trendom a najnovšiemu vývoju,“ povedala s tým, že aj samotná Európska komisia tvrdí, že konkurencieschopné hospodárstvo si vyžaduje inovácie, či už v oblasti výrobkov alebo služieb a chce podporovať regulačné prostredie, ktoré umožní rozvoj nových obchodných modelov pri súčasnom zabezpečení ochrany spotrebiteľa a spravodlivého zdaňovania.