ECB v apríli ponechala sadzby bez zmeny: O menovej politike nerozhodujeme podľa toho, čo sa práve deje v politike

Zdroj: ČTK;reuters;bloomberg;ECB

Foto: SITA/AP

dnes 16:40 -

Objem programu kvantitatívneho uvoľňovania bol tento mesiac podľa plánu znížený o 20 miliárd eur na 60 miliárd eur mesačne. Guvernér ECB Mario Draghi na tlačovej konferencii povedal, že ožívanie ekonomiky pokračuje a silnie, jedným dychom ale dodal, že potreba podpornej politiky pretrváva. Banka tiež zopakovala, že úrokové sadzby zostanú na súčasných alebo nižších úrovniach dlhší čas a výrazne prekonajú horizont platnosti programu kvantitatívneho uvoľňovania.

"Vyhlásenie ECB zostalo prakticky nezmenené, centrálna banka naďalej uvádza, že úrokové sadzby zostanú na nízkych úrovniach, prípadne by sa mohli posunúť ešte nižšie. Vyjadrenie ohľadom možného ďalšieho poklesu sadzieb podľa nás ale ECB už v júni pri príležitosti zverejnenia novej ekonomickej prognózy vypustí," hovorí Christopher Barraud, hlavný ekonóm Market Securities.





Na minuloročnom novembrovom zasadnutí ECB rozhodla, že predĺži program kvantitatívneho uvoľňovania minimálne do konca roka 2017. Súčasne ale uviedla, že od apríla zníži objem skupovaní aktív v rámci kvantitatívneho uvoľňovania z 80 miliárd eur na 60 miliárd eur mesačne. Vo vyhlásení zo štvrtkového zasadnutia centrálna banka potvrdila, že k tomuto zníženiu tento mesiac došlo. Ak by sa vývoj inflácie a iných relevantných ukazovateľov začal výrazne odchyľovať od prognóz, je ECB pripravená objem QE znovu navýšiť, prípadne program predĺžiť.

Banka v novembri takisto informovala, že v snahe zabezpečiť hladký priebeh QE upravila parametre programu. Teraz tak ECB môže v prípade potreby na trhu skupovať aj dlhopisy s výnosmi pod svojou depozitnou sadzbou (-0,4 %) a zároveň môže skupovať tiež dlhopisy so zostávajúcou maturitou od 12 mesiacov.

Nie všetci sú ale z podporných opatrení ECB nadšení. Najväčším odporcom uvoľnenej menovej politiky je Nemecko. V marci dokonca ekonomický inštitút Ifo a nemecká banková asociácia BdB centrálnu banku eurozóny vyzvali, aby začala pripravovať pôdu na ukončenie svojej mimoriadne uvoľnenej menovej politiky.





Z tlačovej konferencie Maria Draghiho vyberáme:

- Potvrdzujeme, že v skupovaní aktív v zníženom objeme 60 miliárd eur mesačne budeme pokračovať minimálne do konca roka 2017. Sme pripravení parametre kvantitatívneho uvoľňovania upraviť, ak by si to situácia vyžadovala.

- Dáta, ktoré sme získali od posledného zasadnutia na začiatku marca, potvrdzujú, že rast európskeho hospodárstva pokračuje a je stabilnejší. Inflačné tlaky však zostávajú utlmené, naše opatrenia sú preto naďalej potrebné na to, aby sme dosiahli svoje ciele.

- Podmienky na financovanie firiem zostávajú veľmi priaznivé a nahrávajú firemným investíciám. Rast ekonomiky eurozóny je ale napriek všetkým pozitívnym posunom tlmený pomalým zavádzaním štrukturálnych reforiem.

- Implementácia štrukturálnych reforiem v Európe musí výrazne zrýchliť, aby sa zvýšila produktivita a pokračoval pokles nezamestnanosti.

- O menovej politike nerozhodujeme podľa toho, čo sa práve deje v politike. Členovia ECB sa zhodujú na tom, že riziká ohľadom ďalšieho vývoja európskej ekonomiky sú viac vyrovnané, stále sú ale viditeľné.

- Výhľad ďalšieho vývoja miezd zostáva nejednoznačný.

- Zatiaľ nie sme plne presvedčení o tom, že by sa inflácia na nami cielenej úrovni stabilne držala aj bez našich podporných opatrení. Preto sme toho názoru, že potreba podpornej politiky pretrváva. Pokles inflácie v marci bol výraznejší, než sa predpokladalo.

- Kontext je dnes iný ako v roku 2011, kedy ECB zvýšila úrokovú sadzbu, čo bolo následne často označované za unáhlený krok. Vtedy bola inflácia niekoľko mesiacov nad 2 %, v takejto situácii dnes nie sme.

- O konci kvantitatívneho uvoľňovania sme na dnešnom zasadnutí nediskutovali.

- Rast európskej ekonomiky naberá na sile a ekonomické ožívanie v eurozóne je všeobecné a silné. Tiež podmienky úverovania zostávajú priaznivé. Riziko deflácie už prakticky zmizlo.

- O tom, že by sme nejako zmenili formuláciu vyjadrenia, že úrokové sadzby zostanú na súčasných alebo nižších úrovniach, sme dnes nediskutovali.

- Zo svojej poslednej návštevy Spojených štátov som si priviezol pocit, že bezprostredné riziko zosilňovania protekcionizmu mierne poľavuje.

- Podpora eura zostáva podľa posledných prieskumov vysoká. Európska komisia aj Medzinárodný menový fond venujú pozornosť tomu, čo globaliazácia svetu prináša a čo berie. Bolo by chybou prehliadať obavy niektorých ľudí a skupín.

- Jedným z limitujúcich faktorov európskej ekonomiky je dnes nízka produktivita.