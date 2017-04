Analýzy z finančného trhu potvrdzujú vplyv médií na obchodovanie

dnes 15:46 -

Obchodovanie na finančných trhoch v poslednom období výrazne ovplyvňujú aj mediálne výstupy. Dokazujú to analýzy spoločnosti Bloomberg, ktoré vo štvrtok na príklade francúzskych prezidentských volieb na konferencii spoločnosti Dynastion v Bratislave prezentovala Annie Grebenyuk z Bloombergu. Výrazný nárast počtu správ obsahujúcich meno Marine Le Pen sa totiž odrazil aj na vývoji kurzu eura voči americkému doláru. „Zaujímavé bude preto túto koreláciu sledovať aj vzhľadom na blížiace sa druhé kolo francúzskych volieb,“ tvrdí.

Analytické nástroje vedia na základe trhového sentimentu relatívne dobre napovedať aj to, akým smerom by sa mali menové páry v budúcnosti uberať. Vyčítať sa to dá z vývoja opcií menových párov. Tieto dáta tak môžu byť najmä vo volatilnejších obdobiach, ako je aj tento supervolebný rok s voľbami napríklad vo Francúzsku, ale aj očakávanými voľbami v Nemecku, pri obchodovaní na finančnom trhu užitočnejšie ako dlhodobejšie ekonomické prognózy. „Ekonomické prognózy pozerajú v prvom rade na makroekonomické faktory a nie sú tak často aktualizované ako dáta z trhu s opciami,“ konštatuje Grebenyuk.

Veľa môže napovedať aj sledovanie spreadov na menových pároch, ktoré podľa Grebenyuk vedia ukázať ďalšie očakávané smerovanie spotu. Tieto analýzy napríklad podľa nej ukázali, že obchodníci prikladali francúzskym prezidentským voľbám väčšie riziko ako ktorejkoľvek očakávanej udalosti predtým minimálne od roku 2004. Riziko oslabenia eura voči doláru tak bolo podľa trhu vyššie ako napríklad aj pred vlaňajším hlasovaním Britov o vystúpení z Európskej únie.