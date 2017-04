V dražbe o areál na bratislavskej Patrónke zvíťazila spoločnosť Eset

dnes 13:46 -

V dražbe o areál bývalej vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke zvíťazila IT firma Eset. Za areál, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra, ponúkla spoločnosť 26,2 milióna eur. Informoval o tom Denník N na svojom webe. Výrobca bezpečnostných riešení tam plánuje postaviť svoje nové sídlo aj s vývojovým centrom s inkubátorom pre IT startupy a s laboratóriami pre IT študentov. "Neverejná dražba sa začala vo štvrtok o desiatej hodine. Začínalo sa na sume 24,21 milióna eur. Minimálna suma, ktorá sa mohla prihadzovať, bola 10 tisíc eur," uviedol denník.

Dražby sa zúčastnili všetci traja záujemcovia, ktorí dali svoju ponuku v rámci štvrtého kola súťaže. Ministerstvo štvrté kolo následne predĺžilo o neverejnú licitáciu. Vyhovelo žiadosti Esetu, ktorý verejne deklaroval, že má o areál veľký záujem a je ochotný ponúknuť aj vyššiu sumu, ako bola dovtedy najvyššia ponuka v rámci štvrtého kola. "Tú dala firma Forespo Reality 10 s väzbami na finančnú skupinu J&T (viac ako 24 mil. eur). Výsledkom dražby je cena o zhruba 2 milióny eur vyššia," píše Denník N.

Okrem Esetu a Forespo Reality 10 sa dražby zúčastnila aj firma Forest Hill Company podnikateľa Františka Hodorovského. Každá z firiem mohla mať na dražbe dvoch svojich zástupcov. Vyhlasovateľ dražby má víťaza formálne potvrdiť do 15 dní.

Firma Eset už skôr novinárom potvrdila, že po otváraní obálok štvrtého kola súťaže iniciovala stretnutie s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Na stretnutí mu predstavili prvotnú štúdiu svojho projektu a deklarovali, že sú ochotní ponúknuť aj vyššiu cenu, ako bola tá najvyššia v štvrtom kole. Kaliňák sľúbil, že ponuku Esetu zváži. Ministerstvo následne rozhodlo o licitačnej aukcii. Ministerstvo chce peniaze z predaja areálu na Patrónke použiť na rozšírenie nemocnice v centre mesta a na nákup zdravotníckeho zariadenia.

