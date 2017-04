Riaditeľ najväčšej reklamnej agentúry sveta: Facebook, či Google musia priznať, že sú médiá a nie technologické spoločnosti

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:54 -

WPP získava 39 percent svojich príjmov z digitálnej reklamy, tržby zo segmentu vzrástli v prvom štvrťroku o 4 percentá. Tento trend by podľa Sorrella mal aj naďalej pokračovať. Napriek tomu šéf WPP povedal, že tu je istý priestor aj pre tradičné médiá. Mohli by sa stať bezpečnejšou stávkou pre inzerentov.

"Je tu príležitosť pre tradičné médiá, aby naznačili, že bezpečnosť značiek v tradičných médiách je väčšia ako v nových médiách," povedal Sorrell v rozhovore pre televíziu CNBC. "Investície do digitálnych technológií pokračujú. Ale objavujú sa otázky, ako napríklad bezpečnosť značiek, či merateľnosť. V nedávnej minulosti Facebook priznal trikrát alebo štyrikrát, že jeho štatistiky boli nepresné. Samozrejme, ak by boli tradičným médiom, pravdepodobne by sa ocitli pod extrémnym tlakom, alebo by museli ukončiť svoje biznis. Takže tu vidím veľmi veľké problémy, Google a Facebook má 75 % digitálneho trhu. Sú to veľmi dôležití hráči, a je dôležité, aby údaje, ktoré zdieľajú, boli komplexnejšie."





Niekoľko značiek už stiahlo reklamy zo služby YouTube vlastnenej spoločnosťou Google, pretože boli umiestnené vedľa extrémistického obsahu. Matt Brittin, prezident spoločnosti EMEA pre obchodné operácie spoločnosti Google, sa za túto skutočnosť v marci ospravedlnil. Spoločnosť oznámila, že plánuje rozšíriť záruky pre inzerentov, vrátane plánov na rýchlejše stiahnutie nevhodného obsahu.

Spoločnosť Facebook bola kritizovaná za to, že umožnila šírenie falošných správ na svojej platforme. Podobne mala problémy so svojím živým vysielaním - Facebook Live. Začiatkom tohto týždňa sa objavilo video, kde thajský muž obesil svoje dieťa a následne spáchal samovraždu. Facebook má niekoľko videí, kde sa prezentuje násilie. Sorrell povedal, že títo internetoví giganti už potrebujú prijať úlohu mediálnych spoločností a to znamená aj lepšiu kontrolu nad obsahom, ktorý sa objavuje na ich platformách. "Základným bodom je, aby spoločnosti Google a Facebook uznali, že ide o mediálne spoločnosti, a nie o technologické spoločnosti, a že majú rovnakú zodpovednosť za obsah ako tradičné médiá," povedal Sorrell pre CNBC.

Ale označenie za mediálnu spoločnosť je niečo, čo zatiaľ Facebook a Google odmietajú. "Nemyslím si, že musíme byť vydavateľom a rozhodne nechceme byť rozhodcom, kto má pravdu," povedala COO Facebooku Sheryl Sandbergová v nedávnom rozhovore pre BBC.



Facebook má podľa údajov z decembra 2016 1,89 miliárd užívateľov, Instagram, ktorý vlastní spoločnosť Facebook, má 600 miliónov používateľov. Včera zverejnil svoje výsledky za posledný štvrťrok Twitter. Ten má v priemerne 328 miliónov užívateľov, ktorí sú aspoň raz mesačne aktívny, v minulom štvrťroku mal 319 miliónov, čo je štvrťročne nárast o tri percentá.



Tržby Twitteru za minulý rok predstavovali 548,3 milióna dolárov, čo je ročný pokles o osem percent. Bankári z Wall Street mu predpovedali 517,3 milióna dolárov. Agentúra AP uvádza, že Twitter nikdy nevytvoril zisk. Avšak pokles tržieb eviduje od jeho začiatkov v roku 2013 po prvý raz.

Minulý rok spoločnosť utŕžila za akciu pätnásť centov (asi 3,7 eur), v prvom štvrťroku tohto roka len jedenásť. Analytici z FactSet ale odhadovali len stratu dva centy.







Twitter zrejme nezachráni ani slogan "Miesto všetkého diania" (It 'what' s happening). Čím sa podľa agentúry AP snažil zo seba urobiť médium, kde ľudia informujú o dianí vo svete sami a v reálnom čase a kde o tom môžu diskutovať so svojimi priateľmi. Twitter sa snaží s konkurenciou Facebook a Instagram držať krok, spustil po ich vzore napríklad možnosť live videa. A snaží sa získať reklamné príjmy od spoločnosti Snap Inc., vlastníka Snapchatu. Nepomáhajú ani tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pre svoje hlboké myšlienky uprednostňuje Twitter pred klasickou komunikáciou s novinármi. Má viac ako 28 miliónov monitorujúcich, jeho tweety využívajú sociálne médiá, televízne show a stále častejšie aj stand-upoví komici.