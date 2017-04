M. Flašíková Beňová: Vyhýbanie sa daňovej povinnosti treba tvrdo postihovať

dnes 9:16 -

Pravidlá pre výpočet zdaniteľného zisku v celej Európskej únii by sa mali zjednotiť. "Sadzby daní zostanú rozdielne, členským štátom do ich výšky nikto rozprávať nemôže. Harmonizovať sa bude len výpočet základu dane," uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Rozdielne pravidlá v tejto oblasti doteraz nadnárodné spoločnosti často zneužívali na prelievanie svojich ziskov. "Dane musia konečne platiť tam, kde vytvárajú zisk. Za vyhýbanie sa tejto povinnosti ich treba tvrdo postihovať," zdôraznila poslankyňa.

N

ové pravidlá by mali zvýhodňovať spoločnosti, ktoré sa rozhodnú pre kapitálové investície na úkor neúmerného zadlžovania sa. "To je dôležité pre ich finančnú stabilitu. Kapitálovo silné spoločnosti totiž vedia lepšie odolávať prípadným ekonomickým výkyvom," priblížila. Riešiť treba aj problém s dvojitým zdanením, ktorý firmám spôsobuje zbytočné náklady. "Ukončovanie sporov v tejto oblasti musí byť efektívnejšie a uľahčovať situáciu podnikom v rámci pevne stanovených lehôt," uzavrela Monika Flašíková Beňová.TASR o tom informovala europoslankyňa Monika Flašíková Beňová.