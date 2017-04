Súčasné predstavenstvo Petit Pressu bude pokračovať v nezmenenom zložení

dnes 16:31 -

Predstavenstvo vydavateľstva Petit Press, a.s., zostáva v ďalších troch rokoch v nezmenenom zložení. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie akcionárov na aprílovom zasadnutí, ktoré taktiež schválilo účtovnú závierku a nové stanovy spoločnosti. Členmi predstavenstva tak zostávajú Alexej Fulmek, predseda predstavenstva a CEO, Edita Slezáková, členka predstavenstva zodpovedná za tlačiareň a maďarské tituly Új Szó a Vasárnap, Ľubica Tomková, členka predstavenstva zodpovedná za Korzár a tlačiareň v Košiciach, Peter Mačinga, člen predstavenstva zodpovedný za digitálny rozvoj a obchod, Milan Mokráň, člen predstavenstva zodpovedný za týždenníky MY a bezplatné schránkové noviny Echo.

Podľa nových stanov predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa volí majoritný akcionár Prvá slovenská investičná skupina a ostatných členov predstavenstva navrhuje predseda predstavenstva a schvaľujú ich obaja akcionári, pričom minoritný akcionár NAMAV má právo veta na ktoréhokoľvek člena predstavenstva okrem predsedu predstavenstva.

Vydavateľstvo Petit Press dosiahlo podľa schválenej účtovnej závierky v roku 2016 konsolidovaný zisk vo výške 668 491 eur. Tržby Petit Pressu vzrástli medziročne o 2 % na 26,2 mil. eur a EBIDTA dosiahla takmer 2 mil. eur. "Najúspešnejším titulom bol denník SME so ziskom 400 tisíc eur, najpredávanejším titulom vydavateľstva je celoslovenská sieť týždenníkov MY (priemerný predaj v roku 2016 bol 87 767 výtlačkov)," uviedla spoločnosť.

Podľa zverejnených informácií tržby z digitálneho predplatného narástli o 27 %. Počet digitálnych predplatiteľov dosiahol ku koncu decembra 18 411 a spolu s 15 400 predplatiteľmi printu mal denník SME v roku 2016 viac ako 33 tisíc predplatiteľov. "Akcionári si nevyplatili zisk a už druhý rok za sebou ho nechali nerozdelený v spoločnosti," uzavrelo vydavateľstvo.

Vydavateľstvo Petit Press je jedným z najsilnejších mediálnych domov na Slovensku. Vydáva periodiká v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Do vydavateľskej skupiny patria denníky SME, Új Szó a Korzár, regionálne týždenníky MY, týždenník Vasárnap, magazíny Tv svet, Profit, Lišiak, Doma v záhrade, Magazín zdravia a O knihách, dvojtýždenník The Slovak Spectator a sieť bezplatných novín ECHO.