Lacnejší a spoľahlivejší zdroj ako ENO Slovensko nemá

Prievidza 26. apríla (TASR)- Lacnejší, spoľahlivejší a lepšie regulovateľný zdroj ako tepelnú elektráreň na báze domáceho hnedého uhlia Slovenská republika v súčasnosti nemá. Uviedli to Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) v reakcii na utorňajšiu (25.4.) výzvu mimoparlamentného KDH, aby vláda zastavila podporu výroby elektriny z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky (ENO).

"Hlavným dôvodom pre uplatňovanie podpory na výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu v SR je bezpečnosť dodávok elektriny a technická bezpečnosť elektrizačnej sústavy Slovenska. ENO má dôležité miesto nielen pri pokrývaní spotreby v základnom režime, ale rovnako aj pri poskytovaní podporných služieb, dodávkach regulačnej elektriny, a tým aj pri vykrývaní špičiek a systémovej odchýlky elektrizačnej sústavy," uviedla v reakcii hovorkyňa HBP Adriana Siváková.

Z domáceho uhlia sa v ENO podľa nej vyrobí priemerne okolo 1500 megawatthodín (MWh) elektrického prúdu, čo je približne polovica objemu elektrickej energie, ktorú musí ročne Slovensko nakúpiť v zahraničí. ENO tiež podľa Sivákovej po svojej modernizácii výrazne znížili emisie.

Vyhláseniu všeobecného hospodárskeho záujmu na výrobu elektriny z domáceho uhlia v roku 2005 predchádzalo výberové konanie prostredníctvom verejného obstarávania, pripomenula hovorkyňa. "Jednoznačne najlepšie podmienky ponúkli Hornonitrianske bane Prievidza. V danej lokalite nie je pre elektráreň výhodnejší dodávateľ z hľadiska množstva a ceny uhlia," tvrdí.

Hovorkyňa tiež zdôraznila, že vyšší objem podpory ako doplatok pre elektrinu z výroby domáceho uhlia majú obnoviteľné zdroje energie, v roku 2015 to bolo 361 miliónov eur, z toho 170 miliónov išlo na fotovoltaiku a 70 miliónov na kombinovanú výrobu tepla a elektriny z dovezeného uhlia. HBP zároveň odmietli tvrdenia, že výroba elektriny z domáceho uhlia negatívne vplýva na zdravie ľudí, čo majú podľa nich potvrdzovať oficiálne štatistiky, správa ministra zdravotníctva o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012-2014, ako aj Zdravotnícka ročenka 2015, ktoré z pohľadu chorobnosti, úmrtí, výskytu nádorových ochorení, ochorení dýchacích ciest, srdcovocievnych ani obličkových chorôb nevykazujú v regióne žiadne mimoriadne odchýlky.

Na ťažbu uhlia je naviazaných asi 11.000 ľudí, čo podľa Sivákovej znamená, že by sa likvidáciou pracovných miest miera nezamestnanosti určite neznížila. V bani pracuje 79 Rumunov, nie 92, ako tvrdí KDH, dodala.

Podpredseda KDH Pavol Zajac v utorok upozornil, že na základe rozhodnutia vlády musia Slovenské elektrárne (SE) až do roku 2030 vyrábať v ENO elektrinu z domáceho hnedého uhlia. Toto uhlie im dodávajú práve HBP. Náklady na výrobu elektriny sú uhrádzané z tzv. tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platí každá domácnosť a podnikateľ vo svojej faktúre za elektrinu.

V tarife za prevádzkovanie systému pre tento rok tvorí podpora hnedého uhlia 4,50 eura za MWh. "Celkové náklady na výrobu elektriny z hnedého uhlia tvoria na rok 2017 sumu 95 miliónov eur bez DPH, s DPH je to 114 miliónov. To znamená, slovenské domácnosti a podnikatelia sa vyskladajú, aby sa v ENO vyrábala elektrina z hnedého uhlia, ktoré dobývajú súkromné HBP," upozornil Zajac.

Zamestnanosti a rozvoju regiónu by podľa kresťanských demokratov viac pomohlo vybudovanie rýchlostnej cesty R2 zo Žiaru nad Hronom do Prievidze a Novák. Jej cenu odhadli na úrovni štvorročnej dotácie ťažby hnedého uhlia. Vládu preto vyzvali, aby v čo najkratšom čase pripravila cestovnú mapu k zastaveniu podpory výroby elektriny z hnedého uhlia v ENO. K tomuto zastaveniu by malo dôjsť v presne určenom časovom horizonte, napríklad do roku 2022.