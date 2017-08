Za všetkým hľadaj centrálnu banku: Každá mena na svete je časovaná bomba

Zdroj: the crux

Každý, kto dianie v globálnej ekonomike vníma sedliackym rozumom vie, že to nemôže dlho fungovať. Koniec koncov, nezaplatenie dlhov je oveľa jednoduchšie a zábavnejšie, ako čeliť triezvej ekonomickej realite. Skôr alebo neskôr táto globálna dôvera v tento gigantický podvod zmizne. Otázka znie, čo vlastne bude znamenať "bod preklopenia"?

Veľa sa toho nepopísalo o dlhodobých škodách spôsobených najväčšími ekonomikami na svete, ktoré prijali politiku "voľných peňazí" (nulové percento úrokových sadzieb). Kapitalizmus bez úrokových sadzieb nie je voľným trhom. Je to bizarný svet, kde sa všetko o tom, ako funguje normálne hospodárstvo, obrátilo hore nohami. Poďme sa pozrieť na škodu, ktorú tieto politiky spôsobili a zistíme, kde sa táto ekonomika Alenky z krajiny zázrakov zobrala.



Prvá vec, ktorú som si treba všimnúť je, že od roku 2010 máme k dispozícii prakticky neobmedzené množstvo kapitálu pre každú spoločnosť, ktorá si ju chce požičať. To viedlo k obrovskému rozšíreniu nevyrovnaných nevyžiadaných dlhopisov - vrátane spoločností, ako sú firmy zaoberajúce sa prieskumom ropy, ktoré normálne nemali prístup k veľkým sumám dlhodobých úverov. Avšak dopad bol oveľa významnejší v prípade kreditov typu "investičného stupňa". Tu sa prakticky neobmedzené množstvo úverov stalo dostupným takmer za nič.

Teoreticky sú náklady na podnikanie obmedzené na kapitál a prácu. Technológia značne znížila vstupy práce pre väčšinu firiem. S takmer voľným kapitálom a výrazne zníženými vstupnými nákladmi, náklady na výrobu miniaplikácií alebo poskytovanie služieb sa v našej ekonomike znížili.

To znie skvele, že? Nižšie náklady by sa mali rovnať väčším ziskom. Ale aj likvidácii konkurencie. Keď má každý prístup k neobmedzenému kapitálu a technológia obmedzuje jednotkové náklady na prácu, ekonomická teória naznačuje, že nikto nebude schopný dosiahnuť zisk, pretože neexistuje nedostatok kapitálu, a preto nie je schopnosť zvýšiť relatívnu produktivitu.

V posledných niekoľkých rokoch došlo k nárastu počtu spoločností, ktoré sú odborníkmi na využívanie technológií na zníženie nákladov na pracovnú silu. Voľný kapitál a nulové jednotkové náklady na pracovnú silu sa rovnajú úplne novej forme kapitalizmu, ktorá je skutočne iná, akú svet kedy videl. Spoločnosti s masívnym rozsahom majú masívny rast predaja a prakticky nulové zisky.







Amazon je najznámejším príkladom. Len za posledné tri roky sa príjmy maloobchodného internetového predajcu takmer zdvojnásobili (z 80 miliárd dolárov na 140 miliárd dolárov). Medzitým sa jeho ziskové rozpätie nezmenilo. Zostáva na úrovni menej ako 2 %. S takýmito číslami a takmer žiadnym ziskom, Amazon dokázal rásť rýchlejšie a rýchlejšie sa roširoval aj do všetkých druhov nových oblastí. Spoločnosť sa nemusí obávať peňažných tokov do energetických investícií a do iných nových oblastí podnikania, pretože v konečnom dôsledku je kapitál zadarmo.

Takže aj napriek tomu, že Amazon za posledné tri roky získal len 3 miliardy dolárov, dokázal investovať 17 miliárd dolárov do rozširovania svojej základnej činnosti a budovania nových podnikov.

Nikdy doteraz sme sa asi nestretli so spoločnosťou takejto veľkosti, ktorá si požičia taký vysoký násobok svojho ročného čistého príjmu na investovanie do kapitálu. Na tržbách 320 miliárd dolárov získal Amazon len 3 miliardy dolárov v čistom príjme. Medzitým investoval 17 miliárd dolárov len za posledné tri roky. V posledných dvoch rokoch si vypožičal 7,5 miliárd dolárov na pomoc pri financovaní týchto investícií.

Výsledkom týchto druhov prebiehajúcich masívnych investícií je spoločnosť s trhovou hodnotou takmer 500 miliárd dolárov, ktorá má celkový kombinovaný, nerozdelený zisk menej ako 5 miliárd dolárov. A pretože nikdy nevyplácala dividendu, sú to celkové výnosy spoločnosti za celý jej život. Je to na zisk zameraná spoločnosť, ale nemá v úmysle zisk dosiahnuť. A to ani nemusí, pretože je tu neobmedzené množstvo dodatočného investičného kapitálu, ktoré je k dispozícii v zásade bezplatne.

Znie to veľkolepo, ale je to dobré aj pre investorov a ekonomiku?

Určite nie pre odvetvie maloobchodu. Amazon si môže dovoliť vybudovať neobmedzené množstvo nových skladov a distribučného priestoru. Opäť má kapitál zadarmo. Obchodníci však nemôžu konkurovať jednotlivo na jednotkové náklady na prácu. Musia mať každý svoj obchod. Ale je to dobré pre ekonomiku? Čo sa stane, keď si investori uvedomia, že Amazon nikdy nebude zarábať žiadne peniaze? Čo sa stane, keď si investori uvedomia, že základná konkurenčná výhoda spoločnosti Amazon je v tom, že nikdy nebude mať zisk? Čo v takomto ponímaní znamená kapitalizmus?

Samozrejme, Amazon nie je jediná spoločnosť, stačí sa pozrieť na Netflix, ako si požičiava miliardy a snaží sa konkurovať Amazonu mediálnym obsahom. Netflix si účtuje 10 dolárov mesačne ako štandardné predplatné pre neobmedzený prístup k obrovskej mediálnej knižnici. Médiá stoja na piedestáli "nulových nákladov na jednotku práce". Diváci milujú nové show Netflixu, výnosy vzrástli z 5 miliárd dolárov na 10 miliárd dolárov za tri roky. Peňažné toky medzičasom prešli z pozitívneho pásma do záporných 1,5 miliardy dolárov ročne. Spoločnosť si požičala takmer 3 miliardy dolárov na financovanie tejto investície. Veď kapitál je prakticky zadarmo.





Ale koľko divákov dokáže televíziu sledovať? S takmer 100 miliónmi členov kam ešte môže Netflix rásť? A keďže kapitál je zadarmo a neexistujú žiadne jednotkové náklady práce na minimalizáciu, kde je hospodárska súťaž? Čo umožní každému podniku vytvoriť trvalú výhodu na trhu? Talent? Obidve spoločnosti si môžu ľahko dovoliť najať najlepších svetových spisovateľov, producentov, hercov a umelcov so špeciálnymi efektmi. Bude to jednoducho patová situácia. Až kým veriteľ necúvne.

Existujú desiatky firiem, ktorých celý obchodný model je založený na prakticky voľnom prístupe k neobmedzenému kapitálu. Ich jedinou konkurenčnou výhodou je centrálna banka, ktorá stratila svoj zmysel. Ale tieto firmy majú obmedzenú životnosť, pretože súčasná politika je neudržateľná.



Centrálne banky začali nakupovať akcie, pretože prakticky vyčerpali možnosti nákupu dlhopisov. Inak povedané, ak už nakúpili toľko dlhopisov, že úrokové sadzby klesli na nulu, jednoducho už nemohli ďalej kupovať. Aby mohli pokračovať vo svojich politikách voľných peňazí, museli pokračovať v rozširovaní svojich súvah. Robili to tak, že si kúpili masívne množstvá akcií po celom svete. Napríklad japonská centrálna banka dnes vlastní viac ako 10 % každej spoločnosti z indexu Nikkei a je najväčším vlastníkom viac ako 55 rôznych spoločností. Výsledkom je, že väčšina obrovských prílivov peňazí sa dostala do desiatich najväčších spoločností, ktoré sa obchodujú v USA: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Exxon, Johnson & Johnson, JPMorgan a Alibaba. Tieto akcie vzrástli za uplynulý rok o 21 %, v porovnaní s 11 % indexu S & P 500 ako celok.





Americký akciový trh sa blíži k stálej vyššej úrovni ocenenia. Iba počas bubliny z roku 2000 sme zaznamenali vyšší násobok zárobku na akciovom indexe S & P 500, akcie sú dnes v podstate drahšie, než boli kedykoľvek predtým. A kto nakupuje na týchto úrovniach? Centrálne banky.



Švajčiarska centrálna banka vlastní viac akcií Facebooku než zakladateľ spoločnosti Mark Zuckerberg. Keď si najbohatší, najkonzervatívnejší a najviac riskujúci investori na svete otvoria švajčiarsky bankový účet na to, aby držali najlepšiu svetovú menu - švajčiarsky frank – v skutočnosti nakupujú americké akcie. Len v roku 2016 vo švajčiarskej centrálnej banke vzrástli globálne akcie o 41 %. Dnes ich vlastní v hodnote takmer 500 miliárd dolárov na trhoch po celom svete. Vďaka tomu je jedným z desiatich najväčších investorov na celom svete, pritom ide o nepatrnú krajinu s vyše 8 miliónmi obyvateľov.

Posun centrálnych bánk do akcií je ešte nebezpečnejší, než si väčšina ľudí uvedomuje. Zdá sa, že svet zabudol, že na čo slúžia meny. Pre zdravú ekonomiku je dôležité mať dobrú menu, ktorá nie je nestála. Kľúčom k vytváraniu investičného kapitálu, ktorý je potrebný na rast produktivity a bohatstva, sú spravodlivé podmienky, kde sa pravidlá a hodnoty menia čo najmenej.

V posledných rokoch stúpala volatilita mien. Dnes je Bitcoin menej volatilný ako britská libra. Je to podľa vás normálne?





Rastúca volatilita mien spolu s klesajúcou volatilitou svetových akciových trhov je priamym dôsledkom nákupu akcií centrálnych bánk. Pokiaľ centrálne banky dodávajú akcie a pokračujú v plnení svojich súvah plných cenných papierov, obchodníci budú považovať meny za akciové fondy - pretože sa nimi stali. Politika centrálnych bánk o voľných peniazoch teraz trvale spája hodnotu každej meny vo svete s hodnotou akciového trhu.

V dôsledku toho vlády zmenili globálnu ekonomiku a hodnotu každej meny vo svete na tikajúcu časovanú bombu. Ďalšia panika na akciovom trhu neublíži len investorom do akcií. Nasledujúca panika zasiahne každú ľudskú bytosť na planéte, pretože každá mena na svete je teraz viazaná na ceny akcií a dlhopisov.

Centrálne banky nepoškodili len svetové meny, deformovali aj naše politické systémy. Hoci je pravdepodobne ťažké uveriť, že tieto zmeny sú najnebezpečnejšími aspektmi toho, čo sa práve deje.