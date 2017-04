Analytici: Macronovo víťazstvo ešte neznamená, že Draghi pristúpi k uťahovaniu monetárnej politiky

Zdroj: CNBC

"Nebude popierať, že výsledok prvého kola francúzskych volieb dal obnovený impulz špekuláciám, že ECB by mohla postupne ukončovať kvantitatívne uvoľnenie skôr, než sa plánovalo," povedal Elwin de Groot, senior trhový ekonóm spoločnosti Rabobank pre televíziu CNBC. "Hovorím to s tým, že verím, že to bude otázkou dní," dodal.

Európska centrálna banka sa stretáva vo štvrtok na svojom zasadnutí, ale očakáva sa, že nezverejní žiadnu zmenu svojej politiky. Prvé kolo francúzskych volieb skončilo, ale krajina ešte nemá konečné rozhodnutie medzi centristom Emmanuelom Macronom a pravicovou kandidátkou Marine Le Penovou. "Dokonca aj za predpokladu, že si Macron zabezpečí víťazstvo v druhom kole, je dôležité, aby získal dostatočnú podporu v parlamente", povedal de Groot k nadchádzajúcemu kolu volieb.



Carsten Brzeski, hlavný ekonóm ING, uviedol, že je "veľmi nepravdepodobné", aby ECB urobila niečo medzi prvým a druhým kolom francúzskych volieb. "Načasovanie tohto týždňového stretnutia ECB by mohlo byť o to menej nešťastné, hoci ekonomické údaje od marcového zasadnutia podporili názor na osviežujúce ekonomické vyhliadky a pomaly pripravovali cestu pre veľmi mierny odchod zo súčasnej mimoriadne voľnej menovej politiky. Tohtotýždňové stretnutie je príliš skoré na akúkoľvek zmenu," povedal.

Aj keď sa politická situácia stáva čoraz jasnejšou, a ekonomické údaje posilňujú, analytici neočakávajú od prezidenta Mária Draghiho príliš veľa. Ale môžu to znamenať zmenu v jeho slovníku. "Je možné, že ECB už upustí od rétoriky, v ktorej uvádza, že riziká "zostávajú naklonené k nevýhodám "a očakávame, že tento komentár zostane relatívne pozitívny pre perspektívy rastu vzhľadom na zlepšujúce sa prieskumy podnikateľskej a spotrebiteľskej dôvery," povedal Mike Bell, globálny trhový stratég JPMorgan Asset Management.

Ak sa zmena rétoriky preukáže, mohli by sa na stôl opätovne dostať pripomienky Nemecka kritizujúce voľnú menovú politiku ECB. Niekoľko úradníkov centrálnych bánk a ministerstiev financií sa sťažovalo, že ECB poškodzuje bilancie bánk.

Podľa Axela Webera, predsedu UBS, sa ECB musí pozrieť na ekonomiku 19 krajín eurozóny a nielen na tých, ktorí dosahujú najlepšie výsledky. "Niektoré ekonomiky eurozóny sa z krízy zotavili rýchlejšie ako ostatné, čo je prípad Nemecka, avšak mandát ECB je sledovať európsky priemer," uviedol Weber. "Myslím si, že je nepravdepodobné, že väčšina riadiacej rady bude zdieľať (nemecký) názor, a preto si nemyslím, že ECB v tomto roku čokoľvek zmení," dodal Weber.