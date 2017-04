Zlato áno, alebo nie? Prečo sa dnes útek do bezpečného prístavu oplatí premyslieť

Zdroj: marketwatch;thefelderreport

Foto: TASR/AP

dnes 10:24 -

Situácia v Sýrii, "neposlušná" Severná Kórea, neistota okolo volieb vo Francúzsku. Je situácia skutočne tak horúca? Na trhy by sa malo pozerať zo širšej perspektívy.

Pokiaľ ide o Sýriu a KĽDR, USA majú spolu so svojimi "partnermi" situáciu pod kontrolou. V Sýrii síce útok Američanov raketami Tomahawk vyvolal na ruskej strane navonok rozhorčenie, ale to, že Rusi nijako nezakročili, ukazuje, že situácia možno nie je tak vyhrotená, ako sa na prvý pohľad zdá. Severná Kórea síce vystrkuje rožky, ale už aj Čína, jej jediný veľký spojenec, začína dávať najavo, že s USA sa do konfliktu kvôli KĽDR púšťať nebude. A keďže je režim Kim Čong-una značne závislý na ríši stredu, pravdepodobne zostane len u slovných útokoch.





Ďalším faktorom, ktorý hrá proti bezpečným prístavom, ako je zlato, je nakupovanie podporované silným trendom. Zlato aj striebro sú od začiatku marca v silnom trende, ktorý je vlastne pokračovaním býčieho vývoja zo začiatku roka. Zlato má v posledných rokoch tendenciu byť na začiatku roka jedným z najvýnosnejších aktív. To z neho po určitom čase vždy urobí zaujímavé aktívum pre drobných investorov, ktorí sa správajú ako stádo a chcú zažiť ďalší rast. Po pár mesiacoch ale žltý kov stráca dych a končí často v mínuse (prípad rokov 2014 a 2015), alebo len mierne v pluse (po polročnom prepade z roku 2016). Po upokojení situácie to môže byť scenár aj pre tento rok.







Ak ste dlhodobý investor špekulujúci na investíciu do bezpečných prístavov, riešenie je postupné dokupovanie v prípade prepadov ceny. Veľké nákupy kvôli panike na trhoch zmysel nemajú. To je jeden názor. Opačný názor na zlato je zjavne veľká podobnosť vývoja dolárového indexu (DXY) tento rok s vývojom pred pätnástimi rokmi. Ak by Donald Trump vo svojich snahách o oslabovanie dolára pokračoval, môžeme sa dočkať podobného vývoja ako v roku 2002 a slabý dolár by mohol pomôcť zlatu k rastu a ukončenie 6-ročného medvedieho trendu.





Z fundamentálnej stránky veci je dnes zlato oproti ostatným aktívam najlacnejšie v modernej histórii, čo môže byť signál na vstup do pozícií nielen pre tých, ktorí sa nechajú ovplyvňovať prípadnou panikou na trhoch.