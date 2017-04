Brexit a možné dovozné clá zo strany USA môžu ovplyvniť výrobu áut

dnes 18:01 -

Automobilový priemysel je silným ťahúňom slovenskej ekonomiky, no v blízkej budúcnosti možno očakávať určité riziká a bariéry ďalšieho rastu. Experti spoločnosti Euler Hermes to predpovedajú okrem iného aj v dôsledku brexitu a rizika zavedenia ciel na dovoz áut do USA.

Faktom zostáva, že automobilový priemysel na Slovensku zohráva strategickú úlohu z hľadiska koncentrácie pracovných síl, počtu vyrobených áut, aj podielu na celkovej priemyselnej produkcii. Až 250.000 pracovných miest je na Slovensku aktuálne naviazaných na automobilový priemysel. Podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu SR priamo vo výrobe pracuje 129.000 ľudí. Z toho 1470 pracovných pozícií je v oblasti výskumu a vývoja. Podľa sektorovej analýzy spoločnosti Euler Hermes má tento údaj v roku 2017 narásť až na 17 %.

Automobilový priemysel tvorí 44-% podiel na celkovej produkcii krajiny a z hľadiska vývozu predstavuje 35 %. V roku 2016 bolo na Slovensku vyrobených 1,04 milióna áut, čo potvrdzuje rastúcu tendenciu v porovnaní s predošlými rokmi. V roku 2015 bola totiž podľa údajov zväzu mierne prekročená miliónová hranica, pre rok 2014 to bolo 971.160 vyrobených vozidiel. Odhady hovoria o tom, že produkcia áut na Slovensku má neustále rásť a do roku 2020 až na 1,35 milióna kusov.

Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes na Slovensku je presvedčený, že automobilový priemysel je v súčasnosti stále poháňaný dopytom v Európe, Ázii a Severnej Amerike. V roku 2016 sa predaj áut v Európe zvýšil o 7 %. Podľa neho však možno konštatovať, že automotive sektor je vysoko senzitívny na ekonomické cykly. Medzi päť najväčších exportných trhov pre autá vyrábané na Slovensku sa radia Nemecko, Francúzsko, Čína, Veľká Británia a USA. Z dôvodu očakávaného odchodu Veľkej Británie z Európskej únie i konca stimulačných opatrení pre Španielsko sa podľa analýzy Euler Hermes očakáva nulový rast v predaji áut v rámci Európy pre rok 2017.

"Isté hrozby pre ďalší vývoj v automobilovom priemysle možno badať aj v prípade, že rozlúčka EÚ s Veľkou Britániou bude bez dohody o voľnom obchode. Kritickými môžu byť aj potenciálne bariéry na trhu USA v podobe ciel na dovážané autá, o ktorých sa po zmene administratívy krajiny nahlas uvažovalo," uvádza Country Manager spoločnosti Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.