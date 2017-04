dnes 16:31 -

Európska komisia (EK) pripravuje prísnejšie limity pre obsah škodlivín vo výfukových plynoch automobilov. Chystá sa zvýšiť podporu pre budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily. Opatrenia by mali viesť v Európe k prelomu v záujme verejnosti o autá s elektrickým pohonom a so spaľovacími komorami. V rozhovore pre DPA to uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Nové ambiciózne limity pre obsah škodlivín vo výfukových plynoch by mali platiť od roku 2021. „Musíme zabezpečiť, že podiel áut bez škodlivín bude postupne rásť a do roku 2030 sa ich počet na cestách výrazne zvýši,“ uviedol Šefčovič, ktorý v EK zodpovedá sa Energetickú úniu.

Podpora zriaďovania dobíjacích staníc pre elektromobily sa začne skôr. Riešenia, ako túto úlohu splniť, sa majú navrhnúť už tento rok. Do úvahy prichádza ich budovanie prostredníctvom Európskej investičnej banky a z peňazí, ktoré EÚ získava v obchode s emisiami. Ich zriadenie pozdĺž veľkých transeurópskych trás bude stáť asi 1,5 miliardy eur.

Komisár Šefčovič plánuje zverejniť súbor opatrení na zvýšenie ohľaduplnejšej dopravy k životnému prostrediu koncom mája.

Treba prihliadať aj na fakt, že Čína vo výrobe elektromobilov robí veľký pokrok. Európsky automobilový priemysel si musí svoju špičkovú pozíciu v tejto technológii udržať.