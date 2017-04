Pre zložitosť prepočtu dôchodkov je nemožné zverejniť kalkulačku na ich výpočet

dnes 15:16 -

Sociálna poisťovňa sa v tomto období zo strany dôchodcov stretáva so zvýšeným záujmom o prepočítavanie ich dôchodkov, ktoré nedávno schválila vláda SR. Jednou z najčastejších požiadaviek je zverejnenie kalkulačky na prepočet dôchodkov podľa tohto návrhu zákona.

"Tieto otázky sú predčasné, pretože právna úprava týkajúca sa zvýšenia starobných dôchodkov priznaných podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 ešte nebola schválená Národnou radou SR, a teda nie je účinná. Podľa návrhu zákona, ktorý schválila 19. 4. 2017 vláda SR a ktorým sa má zaoberať parlament, by novela mala byť účinná od 1. januára 2018. Nebude sa týkať automaticky každého dôchodcu, ktorému bol dôchodok vypočítaný podľa právnych predpisov účinných pred rokom 2004. Povinnosťou Sociálnej poisťovne podľa vládneho návrhu zákona by malo byť vydanie písomného rozhodnutia o prepočítaní starobného dôchodku takýmto 'starodôchodcom' v lehote najneskôr do 31. októbra 2018," informoval TASR Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Ako ďalej uviedol, dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 30. septembra 1988 z priemerného mesačného zárobku vo výške najmenej 2333 Sk, sa má dôchodok podľa návrhu zákona zvýšiť jednotne o 25,50 eura mesačne. Dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003, sa zvýšenie určí každému osobitne v závislosti od dosiahnutých zárobkov a dĺžky zamestnania.

Po definitívnom schválení novely zákona v Národnej rade SR bude Sociálna poisťovňa podrobnejšie informovať, ktorej skupiny dôchodcov sa prepočítavanie dotýka. Vzhľadom na to, že pri posudzovaní „starodôchodkov“ podľa uvedenej novely zákona pôjde o veľmi náročné rozhodovanie, nie je z objektívnych príčin možné zabezpečiť informovanosť prípravou a zverejnením kalkulačky na informatívny výpočet na stránke poisťovne.