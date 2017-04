Americká vláda nedala Exxonu výnimku zo sankcií voči Rusku

dnes 14:01 -

Americká vláda odmietla žiadosť ropnej spoločnosti Exxon Mobil o výnimku zo sankcií voči Rusku, ktorá by firme umožnila znovu začať ťažbu ropy v oblasti Čierneho mora. Minister financií USA Steven Mnuchin uviedol, že vláda "nebude dávať výnimky americkým spoločnostiam, vrátane Exxonu, ktoré by ich oprávnili na ťažbu zakázanú terajšími sankciami voči Rusku." Sankcie nedovoľujú americkým ropným firmám presúvať do Ruska vyspelú technológiu, ktorá sa používa na efektívnejšiu ťažbu z mora a na ťažbu bridlicovej ropy.

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti Exxonu prišlo dva dni po tom, ako sa objavili správy, že Exxon sa snaží o výnimku s cieľom obnoviť spoločný podnik s ruskou štátnou ropnou firmou Rosnefť. Spoločnosť Exxon konštatovala, že rozhodnutie chápe, ale naznačila, že tento výsledok pomôže európskym ropným spoločnostiam pôsobiacim za menej prísnych obmedzení.

Hovorca Exxonu povedal, že firma o výnimku požiadala, aby splnila zmluvné záväzky na základe dohody o spoločnom podniku v Rusku, "kde konkurenčné spoločnosti sú oprávnené robiť takúto prácu." Predstavitelia firmy Rosnefť uviedli, že jej spoločný podnik s talianskou spoločnosťou Eni plánuje v tomto roku začať ťažbu v Čiernom mori vedľa oblasti, kde chcel ťažiť Exxon.

Na základe pravidiel amerického ministerstva financií by Exxon Mobil mohol opätovne požiadať o výnimku, ak poskytne dodatočné informácie, ktoré vláda predtým neskúmala. Exxon prezradil, že za Obamovej vlády dostal tri výnimky zo sankcií na obmedzenú spoluprácu s firmou Rosnefť. Kritici Exxonu však americké ministerstvo financií vyzvali, aby zablokovalo ďalšie výnimky pre obavy, že by to mohlo podporiť ťažbu v environmentálne citlivej ruskej arktickej oblasti.