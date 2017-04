Ekonomika ČR by v nasledujúcich rokoch mala rásť v priemere o 2,6 % ročne

dnes 14:16 -

Česká ekonomika by v nasledujúcich rokoch mala rásť tempom okolo 2,6 % ročne, v roku 2020 by sa mal rast spomaliť na 2,4 %. Vyplýva to z tohtotýždňových zverejnených výsledkov pravidelného výskumu ministerstva financií na základe prognóz 19 českých odborných inštitúcií. Tento aj budúci rok by rast ekonomiky mali podľa materiálu ťahať výdavky na konečnú spotrebu vlády aj domácností. Odhady okrem toho počítajú s posilňovaním kurzu koruny až pod hranicu 25 Kč za euro.

V roku 2017 by mal hrubý domáci produkt (HDP) vzrásť podľa prieskumu o 2,6 %. Na budúci rok by sa malo tempo rastu zrýchliť na 2,7 % a v roku 2019 zasa spomaliť späť na 2,6 %. V roku 2020 očakávajú ekonómovia ďalšie spomalenie na 2,4 %.

Samotné ministerstvo financií čaká tento aj budúci rok rast ekonomiky na úrovni 2,5 %. Česká národná banka (ČNB) je optimistickejšia a podľa februárovej prognózy očakáva tento aj budúci rok rast HDP o 2,8 %.

Čo sa týka inflácie, jej priemerná miera by podľa odhadov mala najvyššiu hodnotu dosiahnuť práve tento rok, a to na úrovni 2,4 %. Na budúci rok by sa mal v cenách prejaviť posilňujúci kurz koruny a inflácia by sa mala spomaliť na 2 %. V rokoch 2019 a 2020 by mala dosiahnuť 1,9 %.