Ranné mrazy spôsobili ZPD vo Dvoroch nad Žitavou škody

Zeleninársko-potravinárskemu družstvu (ZPD) v obci Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky, ktoré sa zaoberá najmä pestovaním rajčín a výrobou rajčinového pretlaku, dnešné ranné mrazy spôsobili škody. Rajčiny, ktoré boli vzídené, zamrzli.

"Rajčiny, ktorých výhonky sú už vonku, máme na dvoch parcelách vo výmere cca 67 hektárov. Len dnes zistíme, či ich prízemný mráz poškodil, alebo nie. Bohužiaľ, naše predpovede sa naplnili. Tie, ktoré boli vzídené, zamrzli. Ostatné by ešte mali byť v zemi. Dúfam, že sa týmto nič nestane, keďže sú ešte zakryté zemou. Na ostatné poľné plodiny, o ktoré sa staráme, by súčasné počasie nemalo mať významný vplyv a spôsobiť nejakú škodu," vyjadril sa pre TASR predseda družstva Róbert Péter.

Žiadnym spôsobom nie je možné zachrániť rastlinku, ktorá má výhonok vonku zo zeminy napríklad pol až jeden centimeter. "Na rozlohe 67 hektárov nie je v mojich silách, zabezpečiť ich fóliové prekrytie. Pri paradajkách sa nedajú použiť parafínové sviečky, prípadne nejaké protimrazové chemické zábrany ako pri ovocných sadoch," dodal.

Za minuloročné zmrznuté ovocie spoločnosť v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry získala určité kompenzácie. "Tento rok to zatiaľ vyzeralo dobre, aj keď tu už z nedele (16.4.) na pondelok (17.4.) bol mráz. Dnešný mráz nám spôsobil ďalšie škody, takže ak to bude umožnené, tak požiadame o kompenzácie. Nie je však isté, že nám dané kompenzácie aj poskytnú," poznamenal predseda družstva.

Podľa jeho slov je problémom poistenie plodín proti mrazu. "Moja osobná skúsenosť je, že som chcel poistiť paradajky proti mrazu, no žiadna z poisťovní to nespraví. Nám pestovateľom by viac pomohlo, keby nám ministerstvo platilo kompenzácie na poistenie," povedal.

Spoločnosť obhospodaruje 358 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho 132 hektárov sú rajčiny. Ich hlavnou činnosťou je produkcia rajčín z dôvodu výroby paradajkového pretlaku, ktorú spoločnosť takisto zabezpečuje svojou spracovateľskou linkou. Ich produkcia paradajkového pretlaku bola za uplynulý rok v objeme 580 ton. Okrem toho má firma v prenájme 12-hektárový jablčný sad, ktorý dva roky po sebe zamrzol a podľa neho zamrzne aj tento rok. Jablká z neho ZPD využívalo pre produkciu jablčného pyré, ktoré takisto spracováva.