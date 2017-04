Nerokujeme s čínskou investičnou skupinou CEFC o vstupe do skupiny

dnes 14:31 -

Informácia, že investičná skupina Penta rokuje s čínskou spoločnosťou CEFC o vstupe do vlastníckej štruktúry Penty, nie je pravdivá. V reakcii na informácie zverejnené českým týždenníkom Euro to uviedol PR špecialista Penta Investments Gabriel Tóth.

"Okrem predaja Florentina neprebehli žiadne iné transakcie so spoločnosťou CEFC, so spoločnosťou sme potenciálne pripravení rokovať o predaji našich firiem, ktoré nepokladáme za strategické," doplnil Tóth s tým, že môže ísť o firmy mimo zdravotníctva, médií, bánk, retailu či výroby.

Týždenník Euro priniesol informáciu, že čínska investičná skupina CEFC chce vstúpiť do vlastníckej štruktúry česko-slovenskej investičnej skupiny Penta, od ktorej minulý rok kúpila za 7,4 miliardy Kč (275,02 milióna eur) administratívne centrum Florentinum.

Práve transakcia s Florentinom, s ktorou sú podľa informácií Eura spokojné obidve strany, stojí za úsilím o prehĺbenie spolupráce. Jednou z možností je podľa dvoch od seba nezávislých zdrojov vstup CEFC do investičnej skupiny. "Uvažujú o kúpe polovice Penty," uviedol jeden zo zdrojov.

V prípade nákupu polovice česko-slovenskej investičnej skupiny by išlo o zvlášť veľkú transakciu. Jej hodnota by sa mohla pohybovať okolo 20 miliárd Kč, vyčíslil týždenník. Ďalšou možnosťou je, že by sa CEFC podieľala s Pentou na spoločných projektoch. "Majú obrovský záujem o zdravotníctvo," uviedol dobre informovaný zdroj. Práve v tejto oblasti je Penta skutočne silná. Okrem zdravotníctva pôsobí aj v realitách, médiách, v strojárstve, maloobchode či v oblasti hazardu.