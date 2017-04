Zisk Morgan Stanley v 1. kvartáli vzrástol o vyše 70 %

dnes 14:16 -

Zisk americkej veľkobanky Morgan Stanley v 1. kvartáli tohto roka vzrástol o vyše 70 % a prekonal tak aj očakávania analytikov z Wall Street.

Banka so sídlom v New Yorku dnes oznámila, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca marca zvýšil o 70,8 % na 1,93 miliardy USD (1,81 miliardy eur), čo predstavuje 1 USD na akciu, z 1,13 miliardy USD alebo 55 centov/akcia v 1. štvrťroku 2016.

Analytici pritom banke predpovedali zisk v priemere 88 centov na akciu.

Tržby Morgan Stanley v prvých troch mesiacoch roka stúpli o 25,2 % a 9,75 miliardy USD z vlaňajších 7,79 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 9,27 miliardy USD.

Návratnosť kapitálu dosiahla v 1. kvartáli 10,7 %, čo je dobrý štart do tohto roka, v ktorom si generálny riaditeľ banky James Gorman dal za cieľ dosiahnuť návratnosť kapitálu na úrovni 10 %.