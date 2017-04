Základom úspechu je diverzifikácia: Sústrediť sa na jediný cieľ nie je dobrá stratégia

Zdroj: jamesaltucher.com

Diverzifikácia je rozloženie rizika napríklad tým, že sa peniaze vložia do rôznych typov investícií, do akcií, dlhopisov, nástrojov peňažného trhu. Riziko možno samozrejme rozkladať aj v rámci jednotlivých typov investícií. Ak napríklad chceme diverzifikovať riziko plynúce z akcií, namiesto nákupu akcií jedného alebo dvoch podnikov kúpime v menších sumách akcie až pätnástich firiem. Tým sa výrazne zníži dopad výkyvov cien jednotlivých akcií na hodnotu celého portfólia.

Môžeme ale ísť v diverzifikácii ešte ďalej. Môžeme si zostaviť akciové portfólio tak, že doň zaradíme akcie podnikov rôznych odvetví prípadne rôznych krajín. Tým diverzifikujeme riziká vyplývajúce napríklad zo správania sa jednotlivých odvetví, ale napríklad aj menové riziká.



"Vaša najlepšia ochrana je diverzifikácia," tvrdí Mark Mobius, slávny portfólio manažér spoločnosti Templeton. Určite má pravdu, hlavne ak poznáte príslovie "Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka." Nedávajte všetky peniaze do jednej investície. Ani do dvoch alebo do troch, je s tým spojené príliš veľké riziko. Platí ale to čo pri investíciách aj v bežnom živote? Čo všetko by ste mali diverzifikovať, aby ste boli úspešní?



Diverzifikujte svoje myšlienky

Keď človek premýšľa nad riešením nejakého problému, prelietavajú mu hlavou aj myšlienky, ktoré s danou témou zdanlivo nesúvisia. Skúste ale na chvíľu vypnúť autocenzúru, dajte priechod všetkému, čo vám napadne, a všetky myšlienky si zapisujte. Uvidíte, že veľa zdanlivo nezmyselných nápadov a postrehov nie je celkom mimo misu.

Diverzifikujte svojej činnosti

Nesústreďte sa v práci alebo v podnikaní len na jednu vec. O úspechu svojich nápadov nerozhodujete vy, ale ľudia okolo vás. Sústrediť sa na jediný cieľ, ktorý sa má stať vaším životným dielom, nie je dobrá stratégia. Thomas Alva Edison má na konte 1093 patentov, všetci si ho ale pamätáme len vďaka jednému vynálezu.

Diverzifikujte svoje okolie

Väčšina z nás má tendenciu stretávať sa stále s tými istými ľuďmi. To je celkom pochopiteľné, každý máme okruh svojich dobrých priateľov. Lenže keď človek nenadväzuje nové kontakty, len ťažko sa od svojho okolia dokáže dozvedať stále niečo nové. Skúste sa pre začiatok každý týždeň stretnúť s dvoma novými ľuďmi. Uvidíte, koľko myšlienkových impulzov vďaka tomu budete mať.





Diverzifikujte svoj domov

Nenechajte sa zviazať stereotypom. Kto hovorí, že musíte celý život bývať na jednom mieste? Obzvlášť mladí ľudia by si mali vyskúšať život v rôznych mestách, ideálne aj v rôznych krajinách. Skúsenosti, ktoré počas moderného "kočovania" získate, vám nikto nevezme.

Diverzifikujte svoje digitálne ja

Prakticky všetci dnes používajú sociálne siete. Väčšina ľudí však využíva len niektorú z mainstreamových platforiem, teda Facebook, Twitter, YouTube a tak ďalej. Digitálny svet je ale oveľa zaujímavejší. Založte si profily aj na menej okukaných sieťach, založte si blog a objavujte nové weby. Internet je plný inšpiratívnych podnetov, len je potrebné k nim nájsť cestu.

Diverzifikujte svoju energiu

Hypotéka, lízing, deti, to všetko si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. A keďže väčšinu z nás všetky tieto "istoty" čakajú, alebo ich už dokonca pociťujeme na vlastnej koži, máme tendenciu sa v živote sústrediť na jediné. Na peniaze. Skúste si však sľúbiť, že aspoň na pár dní na peniaze zabudnete a budete viac energie venovať tomu, čo vás naozaj napĺňa. Trebárs že budete viac času tráviť s rodinou. Uvidíte, ako ľahkí si zrazu budete pripadať. Čo z toho urobiť pravidlo?





Diverzifikujte svoju čítanie

Choďte do najbližšieho kníhkupectva a nájdite v ňom štyri knihy. Jednu o osobnom rozvoji, jednu literatúru faktu o niečom, čo vás zaujíma, jednu detektívku a jednu básnickú zbierku. Dôležité je, aby ste k žiadnej knihe nepristupovali s predsudkami. Každý deň si potom vyhraďte hodinu na čítanie. Možno objavíte veci, o ktorých ste nemali ani tušenie. A keď nie, aspoň si po práci príjemne oddýchnete.