Na vlastnú päsť tvrdo aj pragmaticky: S čím idú do rokovania o Brexite krajiny únie

Zdroj: politico

Foto: TASR/AP;M. Baumann

dnes 0:55 -

Britská premiérka Theresa Mayová Brexit oficiálne spustila na konci marca. Niektorí analytici sú presvedčení o tom, že Veľká Británia má vynikajúcu vyjednávaciu pozíciu voči zvyšku Európskej únie. Už len v tom, že na svojej strane stola bude sedieť sama, zatiaľ čo naproti nej sa ocitne dvadsaťsedem krajín, ktoré sa s rôznou mierou intenzity budú snažiť presadiť často veľmi protichodné záujmy.



Server politico.eu preto oslovil predstaviteľa každej zo zvyšných krajín EÚ, aby zistil, s čím do rokovaní o Brexite vlastne pôjdu.

Belgicko

Belgickým záujmom je presadenie čo najvoľnejšieho obchodu s Veľkou Britániou. Na ňom je závislý predovšetkým sever Vláska, ktorý až 80 percent svojho exportu smeruje práve do Británie. Tá je zároveň štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom Belgicka, a to hneď po Nemecku, Francúzsku a Holandsku. Okrem obchodu bude belgickou prioritou aj bezpečnosť. Politico odhaduje, že Belgicko bude pri vyjednávaní pragmatické a bude chcieť presadiť takzvaný "inteligentný" Brexit.

Bulharsko

Prioritou bývalého a zrejme aj budúceho proeurópskeho premiéra Bojka Borisova je mať dobré vzťahy predovšetkým s Nemeckom. Je preto pravdepodobné, že pri vyjednávaní bude Bulharsko držať práve nemeckú líniu. Ale aj Bulharsko bude chcieť chrániť práva svojich občanov žijúcich vo Veľkej Británii, ktorých počet sa odhaduje na viac ako 60 tisíc. Intenzita rokovaní bude závisieť od intenzity, ktorú vyvinie Nemecko.

Cyprus

Stredomorský ostrov sa bude zaujímať predovšetkým o budúcnosť britských vojenských základní na svojom území, turistický ruch a imigráciu. Cyprus má s Veľkou Britániou tesné väzby aj v iných oblastiach. Spojené kráľovstvo je najdôležitejšou destináciou cyperských študentov aj cyperského vývozu tovaru. To spolu s britskou vojenskou základňou bude kľúčovou kartou, ktorú cyperská vláda pri vyjednávaní podmienok Brexitu vytiahne.





Česká republika

Prioritou českých vyjednávačov bude voľný obchod a práva Čechov, ktorí na ostrovoch žijú a pracujú. Portál politico sa odvoláva na januárové vyhlásenie českého ministra vnútra Milana Chovanca, podľa ktorého by Česko nemalo podnikať nič na vlastnú päsť a čakať až na výsledok rokovaní medzi Veľkou Britániou a EÚ. Oficiálna vládna stratégia je v súlade s pozíciou Európskej komisie, podľa ktorej by mali byť po rozchode s Veľkou Britániou upravené predovšetkým podmienky vzájomného obchodu. Politico tiež uvádza, že Česi svoje požiadavky nebudú presadzovať nijak tvrdo.

Dánsko

Dánsku bude ležať na srdci predovšetkým integrita jednotného vnútorného trhu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. Toto kráľovstvo má s Veľkou Britániou v rámci EÚ tradične vrelé vzťahy. Na druhej strane ale bude chcieť Dánsko presadzovať, aby britský tovar musel spĺňať pri vstupe nie jednotný trh rovnako prísne štandardy, ako ten dánsky. Obavy tiež panujú ohľadom prípadného stanovenia tarifných prekážok obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

Estónsko

Najsevernejší z trojice pobaltských štátov má jasno. Záujmom je zachovať voľný obchod pre estónske firmy, ktoré sídlia v Londýne, a obrana. Estónci budú chcieť fungujúcu spoluprácu s Veľkou Britániou ako na poli biznisu, tak na poli obrany. Estónsko je totiž hostiteľskou krajinou pre mnoho britských vojakov v rámci NATO, a preto bude chcieť, aby vzťahy EÚ s Veľkou Britániou príliš neochladli.





Fínsko

Fínsko, podobne ako ďalšie severské krajiny, je obzvlášť smutné z toho, že Veľká Británia z EÚ odchádza. Cieľom krajiny tisícich jazier preto je, aby k ďalším takýmto udalostiam nedošlo, a tak bude chcieť presadzovať užšiu úniu a vo vzťahu k Veľkej Británii skôr uvoľnenejšia vzťahy. Ostrovy sú totiž významným obchodným partnerom Fínska.

Francúzsko

Francúzi do rokovaní pôjdu tradične s požiadavkami na ochranu domácich výrobcov, napríklad výrobcu lietadiel Airbus. Veľkej Británii budú chcieť odchod "osladiť", aby sa náhodou neukázalo, že opustenie Európskej únie nie je žiadnou katastrofou. Francúzsko sa tiež bude snažiť zabrániť použitiu regulácie ako konkurenčného nástroja. Politico očakáva, že Francúzsko pôjde do rokovaní veľmi vehementne a odhodlane.



Grécko

Grécka vláda zatiaľ svoje karty príliš neukázala. Napriek tomu server politico odhaduje, že bude klásť dôraz predovšetkým na ochranu práv svojich občanov, ktorí v Británii žijú. Rovnako tak sa dá len odhadovať, do akej miery bude vyjednávanie zo strany Grécka tvrdé. Nevie sa vlastne nič konkrétne.

Holandsko

Okrem ochrany práv svojich občanov budú chcieť holandskí vyjednávači presadiť voľný obchod a úpravu spoločného európskeho rozpočtu. Holandsko skrátka nebude chcieť poškodiť obchodné záujmy svojich firiem, a tak sa dá očakávať, že bude tvoriť protiváhu voči Nemecku a Francúzsku.

Chorvátsko

Prioritou najmladšieho člena Európskej únie bude obrana a bezpečnosť. Chorvátsko má svoju históriu do istej miery spojenú s Veľkou Britániou. Bola to práve Británia, ktorá viedla rokovania o ukončení vojnového konfliktu v Juhoslávii v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. A rovnako tak sa ostrovné kráľovstvo nemalou mierou zasadilo o rozšírenie EÚ o túto časť Európy. Chorváti si nielen preto budú želať, aby Briti zostali čo najviac angažovaní v otázkach bezpečnosti Európy, a to najmä s ohľadom na obavy z ambícií Ruska a Turecka v regióne. Chorvátsko vraj hodlá svoje záujmy presadzovať stredne tvrdo.





Írsko

Íri už dávali dlho vopred najavo, že pre nich je kľúčovou otázkou ochrániť mier v Severnom Írsku. A to za súčasného udržania voľného cezhraničného pohybu. Ten tu totiž existoval ešte predtým, než vôbec Európska únia vznikla. Okrem toho sa Írsko obáva narušenia vzájomného obchodu s Veľkou Britániou.

Litva

Litva odhaduje, že na Britských ostrovoch žije zhruba 200 tisíc jej občanov. Niet preto divu, že aj táto pobaltská krajina bude chcieť chrániť ich práva. Napriek tomu bude presadzovať spoluprácu s Veľkou Britániou, a to ako na poli obchodnom, tak na bezpečnostnom. V neposlednom rade je v záujme Litvy upraviť nastavenie financovania EÚ, aby aj naďalej ťažila zo svojej pozície čistého príjemcu európskych peňazí.

Lotyšsko

Podobne ako Estónsko si bude chcieť aj Riga ustrážiť práva svojich občanov vo Veľkej Británii, alebo zachovanie čo najvoľnejšieho obchodu s Veľkou Britániou. "Spojené kráľovstvo bolo vždy aktívnym podporovateľom hodnôt voľného trhu. Sme malá a otvorená ekonomika, a tak tieto hodnoty zdieľame," povedala lotyšská ministerka financií Dana Reizniece-Ozolaová.

Luxembursko

V strede luxemburského záujmu stojí tamojší finančný a bankový sektor. Luxembursko sa chce uistiť, že Veľká Británia bude aj naďalej dodržiavať doposiaľ platné pravidlá a že vďaka tomu zostanú luxemburské finančné spoločnosti konkurencieschopné. Luxembursko je mimo iného najväčším medzinárodným finančným uzlom v rámci eurozóny. Jeho spoločnosti spravujú aktíva za viac ako 400 miliárd eur.

Maďarsko

"Tábor suverenity stratil najhlasnejší hlas," komentoval spustenie Brexitu maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Vlastne nie je lepšieho vyjadrenia vzťahu Maďarska k Veľkej Británii, ako k jednému zo svojich najbližších spojencov v celej Európskej únii. Maďari budú chcieť chrániť práva svojich občanov na Britských ostrovoch a rokovať o problematike nastavení financovania Európskej únie po tom, čo Británia jej brány opustí.





Malta

Ostrovná krajina má s Veľkou Britániou dlhoročnú spoločnú históriu. Ostatne Malta bývala súčasťou Commonwealthu. Chce preto z Brexitu vyťažiť maximum príležitostí. Ako jedna z nich sa ponúka Malta čoby sídlo londýnskych finančných inštitúcií, ktoré budú musieť po Brexite zakladať svoje pobočky v Európskej únii.

Nemecko

Jasnou prioritou Nemcov je zachovanie integrity jednotného európskeho trhu. "Žiadne vyzobávanie hrozienok," znie nemecký postoj. V tomto ohľade sa Nemecko zhoduje s prístupom Francúzska. Angela Merkelová sa už dávnejšie vyjadrila, že ak sa ukáže, že je možné z Európskej únie odísť a súčasne si uchovať plný prístup na jednotný európsky trh, môže to byť návod pre ďalšie krajiny. Politico očakáva, že Nemecko bude vyjednávať veľmi tvrdo.

Poľsko

Rovnako aj Poľsko sa bude pri vyjednávaní sústrediť na práva svojich občanov vo Veľkej Británii alebo na zmenu nastavenia európskych financií. Podľa odhadov poľskej vlády žije v Spojenom kráľovstve viac ako 800 tisíc Poliakov a poľština je tam druhým najrozšírenejším jazykom. Súčasne sa ale odhaduje, že po Brexite by sa späť do Poľska mohlo vrátiť okolo 200 tisíc ľudí, čo by podľa poľskej vlády mohlo poľskej ekonomike pomôcť.





Portugalsko

Práva občanov, obrana a bezpečnosť, európsky rozpočet. To sú hlavné body, s ktorými do rokovaní o Brexite pôjde Portugalsko - silne proeurópska, ale aj proatlantická krajina. "Musíme jednoznačne chrániť rovnováhu medzi kontinentálnymi a atlantickými väzbami, ktoré sú pre krajinu ako Portugalsko kľúčové," povedal portugalský minister zahraničia Augusto Santos Silva.

Rakúsko

Naši západní susedia sa budú sústrediť predovšetkým na práva svojich 25 tisíc spoluobčanov, žijúcich vo Veľkej Británii a na nastavenie európskeho rozpočtu. Rakúšania budú chcieť docieliť, aby zvyšné krajiny Európskej únie nemuseli plátať dieru v spoločnej európskej pokladnici, ktorá v nej po odchode Veľkej Británie vznikne. Rakúsko bude tiež presadzovať užšiu integráciu členov Európskej únie a v neposlednom rade tiež reformu fungovania Európskej komisie. Okrem iného aj znížením počtu eurokomisárov na polovicu, teda na štrnásť. Politico očakáva, že Rakúsko bude svoje požiadavky presadzovať so strednou intenzitou.

Rumunsko

Takisto Rumunsku ležia na srdci záujmy jeho občanov v Spojenom kráľovstve. Okrem toho ale chce dbať na dohodnutie dobrých vzťahov s Britániou. Rumunská vyjednávacia stratégia sa bude opierať o uistenie, že občania krajín Európskej únie nebudú nijako znevýhodňovaní v prospech Britov. Až na ďalšom mieste v poradí sa bude nachádzať ekonomika.

Slovensko

Slovenské záujmy sú prakticky zhodné s tými rumunskými. Premiér Robert Fico ide však vo svojej rétorike ešte ďalej. Pred časom totiž v rozhovore pre Financial Times vyhlásil, že Európska únia urobí Brexit pre Veľkú Britániu veľmi bolestným. Napriek tomu bude Fico žiadať, aby sa s 75 tisíckami Slovákov vo Veľkej Británii zaobchádzalo rovnako ako s britskými občanmi.





Slovinsko

Slovinsku leží na srdci predovšetkým plynulé čerpanie európskych peňazí. Až za ním sú práva občanov žijúcich vo Veľkej Británii. "Naším prvoradým záujmom je dosiahnutie dohody o európskom rozpočte," cituje vysokého slovinského vládneho úradníka server politico.

Španielsko

Španieli budú viesť pomerne tvrdé rokovania predovšetkým o Gibraltári. Okrem toho budú usilovať o recipročnú dohodu o ochrane občanov. V Španielsku totiž žije o 300 tisíc viac Britov než Španielov vo Veľkej Británii. Do Španielska navyše každý rok cestuje okolo 18 miliónov Britov na dovolenku. To už za rozumné vyjednávanie stojí.

Švédsko

Hlavnou témou Švédov bude európsky rozpočet a zachovanie jednoty zvyšných dvadsiatich siedmich štátov Európskej únie. Odhaduje sa totiž, že odchod Veľkej Británie z EÚ bude pre európsky rozpočet znamenať zhruba 13 percentný výpadok príjmov. Spoločná kasa sa tak evidentne nejakému zreformovaniu nevyhne.

Taliansko

Medzi množstvo krajín, ktoré budú chcieť chrániť práva svojich občanov žijúcich vo Veľkej Británii, sa radí aj Taliansko. Okrem toho bude krajina Apeninského polostrova klásť dôraz na nastavenie európskeho rozpočtu alebo budúcnosť európskych inštitúcií vo Veľkej Británii alebo finančných služieb. Rím bude presadzovať najprv rozchod až následne vyjednanie nových obchodných a iných vzťahov.