Svetová ekonomika by tento rok mala vzrásť výraznejšie, MMF očakáva rast o 3,5 %

Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil prognózu tohtoročného vývoja svetovej ekonomiky. Ako uviedol, k rýchlejšiemu než pôvodne očakávanému rastu by malo prispieť cyklické oživenie v oblasti investícií, výroby a obchodu.

MMF vo svojej najnovšej správe o vývoji svetovej ekonomiky World Economic Outlook uviedol, že v roku 2017 očakáva rast globálnej ekonomiky na úrovni 3,5 %. Oproti prognóze z januára to znamená zlepšenie odhadu o 0,1 percentuálneho bodu a ešte výraznejšie zrýchlenie oproti roku 2016, keď ekonomika zaznamenala rast len o 3,1 %. Čo sa týka roka 2018, MMF ponechal odhad rastu na pôvodnej úrovni. To znamená, že v budúcom roku fond očakáva rast svetovej ekonomiky o 3,6 %.

Priemyselne vyspelé ekonomiky by mali tento rok zaznamenať rast na úrovni 2 % po 1,7-% raste v minulom roku. Rovnaké tempo rastu predpovedá fond týmto štátom aj v roku 2018.

Z jednotlivých štátov výrazne zlepšil odhad rastu ekonomiky Japonska, kde v súčasnosti očakáva rast na úrovni 1,2 %. V januárovej prognóze počítal s rastom len o 0,8 %. Zlepšil aj odhad rastu ekonomiky eurozóny a Číny, ale len o 0,1 percentuálneho bodu. V prípade eurozóny tak fond počíta s rastom o 1,7 % a v prípade Číny o 6,6 %.

Čo sa týka USA, fond svoju prognózu oproti januáru nemenil. Ekonomika USA by tak podľa MMF mala tento rok vzrásť o 2,3 %. Aj to je však výrazný rast oproti roku 2016, keď americká ekonomika vzrástla o 1,6 %. Fond vychádza najmä z plánov nového prezidenta Donalda Trumpa zvýšiť investície do infraštruktúrnych projektov a okrem toho podporiť ekonomiku prostredníctvom zníženia daní a obmedzenia regulácií.

MMF zlepšil aj odhad rastu ekonomiky Británie, a to aj napriek rozhodnutiu o odchode z Európskej únie. Fond uviedol, že negatívne dôsledky rozhodnutia Britov opustiť EÚ sa prejavia až v neskoršom období. Tento rok MMF počíta s rastom britskej ekonomiky o 2 %, zatiaľ čo v januári očakával, že ekonomika porastie len o 1,5 %.

Na druhej strane fond varoval pred rastom protekcionizmu a protiglobalizačných nálad. Ako v správe uviedol hlavný ekonóm MMF Maurice Obstfeld, rizikom je najmä obrat k protekcionizmu vedúci k obchodným vojnám. To sa podľa neho odrazí na vyšších cenách tovarov, nižšej produktivite a následne na nižších reálnych príjmoch domácností.