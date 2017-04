dnes 20:46 -

Ekonomická redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "DOPRAVA: Á. Érsek odvolal generálneho riaditeľa bratislavského letiska I. Trhlíka", vydanej dnes o 16.26 h, opravili prvú vetu v 2. odseku:"Do tejto funkcie bol menovaný Jozef Pojedinec, ktorý od roku 2004 zastával funkciu riaditeľa Útvaru letiskovej ochrany a od roku 2008 je členom predstavenstva," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Správne má byť:"Do tejto funkcie bol menovaný Jozef Pojedinec, ktorý od roku 2004 zastával funkciu riaditeľa Útvaru letiskovej ochrany a od roku 2008 do roku 2010 bol členom predstavenstva," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

TASR o opravu požiadala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.Nasleduje opravené znenie.Bratislava 13. apríla (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) vymenil generálneho riaditeľa Letiska Milana R. Štefánika v Bratislave. V stredu 12. apríla odvolal z tejto funkcie doterajšieho riaditeľa Ivana Trhlíka.

"Do tejto funkcie bol menovaný Jozef Pojedinec, ktorý od roku 2004 zastával funkciu riaditeľa Útvaru letiskovej ochrany a od roku 2008 do roku 2010 bol členom predstavenstva," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Ide podľa jej slov o prirodzenú výmenu na manažérskych postoch.

Informáciu ako prvá priniesla RTVS. Trhlík zastával funkciu generálneho riaditeľa bratislavského letiska od februára 2013. Letisku v slovenskom hlavnom meste sa pritom v poslednom období darilo. Za minulý rok vybavilo celkovo 1,76 milióna cestujúcich, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015 znamenalo nárast o 12,3 %.

Zároveň letisko spustilo aj viacero nových leteckých liniek, napríklad do mesta Eilat-Ovda v Izraeli, či do mesta Tuzla v Bosne a Hercegovine, alebo do mesta Kluž-Napoca v Rumunsku. Ohlásené sú tiež aj nové linky do Varšavy v Poľsku, do Sofie v Bulharsku alebo do Bologne v Taliansku a Solúna v Grécku.