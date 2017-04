Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa drží nad 55,60 USD/barel

dnes 19:46 -

Ceny ropy zaznamenali pokles, jeho rozsah však nebol výrazný. Na jednej strane totiž trhy ovplyvnila správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o tom, že ropný trh sa z pohľadu dopytu a ponuky približuje k rovnováhe, a na druhej informácia z USA o pokračujúcom raste produkcie v tejto krajine.

IEA dnes uviedla, že svetový trh s ropou sa po takmer troch rokoch nadmerných dodávok približuje k rovnováhe medzi ponukou a dopytom. Prispelo k tomu zníženie ťažby v krajinách, ktoré sú poprednými exportérmi ropy. To pomohlo vykompenzovať dlhodobý pokles dopytu po komodite v bohatých štátoch.

Na druhej strane, ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, produkcia ropy v USA pokračuje v raste. Podľa analytika Johna Kilduffa z Again Capital v New Yorku by tento trend mal pokračovať aj v ďalšom období, pričom očakáva, že produkcia ropy v Spojených štátoch bude rásť ako na pevnine, tak aj z podmorských ložísk.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom klesla do 19.04 h SELČ o 21 centov na 55,65 USD (52,35 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v máji klesla o 11 centov na 53,00 USD/barel.