Obecný podnik vo Veľkých Revištiach je zameraný na stavebnú činnosť

Obecný podnik vo Veľkých Revištiach v Sobranskom okrese je zameraný na stavebnú činnosť. Pôvodne mal zahŕňať zberný dvor pre biologicky rozložiteľné odpady a ich následné využitie pre poľnohospodárske účely, výrobu betónovej dlažby, poskytovanie komunálnych služieb a samozásobiteľskú rastlinnú výrobu. Dôvodom, prečo sa obec rozhodla pre zmenu, je, že túto aktivitu považuje vo svojich podmienkach za prioritu. „Vidíme, že v tomto je priestor pre nás,“ uviedol pre TASR starosta obce Martin Hrunka.

Podľa jeho slov bude podnik fungovať na princípe poskytovania služieb, konkrétne pomocných stavebných prác, ktoré chcú spojiť tiež s odbornými kvalifikovanými prácami na stavbách. „Chceli by sme to naštartovať tak, že by sme z nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve obce a momentálne je prázdna, vybudovali tzv. dom služieb. Jedna časť by bola sídlom firmy, nechýbali by v nej kancelárske a skladové priestory, zvyšok by sme poskytli v našich podmienkach napr. na predajňu rozličného tovaru,“ vysvetlil princíp starosta s tým, že cez túto stavbu chce podnik získať referencie a následne takéto služby poskytovať obyvateľom.

Obec má v súčasnosti otvorenú živnosť, s nejakými prácami už začala. Podľa Hrunku prijali niekoľkých zamestnancov, v tejto súvislosti získali podporu v rámci projektov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ostatok financujú zatiaľ z vlastných prostriedkov. „Keď prídu dotácie z akčného plánu, určite nám to pomôže kvalitnejšie to rozbehnúť,“ skonštatoval. Cieľovou skupinou, čo sa týka zamestnanosti, sú podľa jeho slov ľudia nad 50 rokov, ktorí majú problém pri hľadaní práce. Obec by taktiež chcela pomôcť mladým ľuďom, ktorí majú záujem začať pracovať, aby získali zručnosť a pracovné návyky.

Pozitíva podniku vidí Hrunka aj v tom, že pracovníci by mohli byť lepšie pripravení pre trh práce. Podľa jeho slov nevytvárajú konkurenciu, ale sú akousi vstupnou bránou pre nezamestnaných s možným postupom. Počítajú preto s fluktuáciou. Cieľom obce, ako tvrdí starosta, je, aby bol podnik trvalo udržateľný. V sledovanom období piatich rokov by chceli zamestnať približne desať ľudí. „Pracujeme na zmene zámeru a veríme, že získame spomínanú dotáciu,“ povedala hlava obce s tým, že tá v ich prípade predstavuje približne 95.000 eur. Projekčné centrum v okrese ešte podľa jeho slov nie je, spracovávanie žiadosti je preto pre starostu náročné. „Robíme to vo vlastnej réžii, neriešili sme v tomto smere žiadnu externú firmu,“ doplnil.

Akčný plán okresu Sobrance schválený vlani počíta s podporou minimálne siedmich pilotných projektov subjektov sociálnej ekonomiky v niekoľkých obciach. Celkové náklady na opatrenie predstavujú spolu 3.125.000 eur, z toho regionálny príspevok tvorí sumu 715.000 eur.